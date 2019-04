Top tussen Kim Jong-un en Poetin van start in Vladivostok

In het Russische Vladivostok is de top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Russische president Vladimir Poetin van start gegaan. Poetin bedankte de Noord-Koreaanse leider voor zijn komst bij de start van hun gesprek. Het is de eerste keer dat beide leiders elkaar persoonlijk ontmoeten. Naar verwachting volgt er geen formele verklaring.

Kim Jong-un en Vladimir Poetin © belga