Er is maandag opnieuw een minderjarige migrant gestorven in handen van de Amerikaanse grensbewaking. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Guatemala, zo meldt de US Customs and Border Protection (CBP).

Carlos Gregorio Hernandez Vasquez werd op 13 mei in de buurt van Hidalgo opgepakt omdat hij illegaal de Verenigde Staten was binnengedrongen. De tiener vertelde de autoriteiten zondagochtend dat hij zich niet goed voelde.

Hij werd gediagnosticeerd met de griep en later die dag overgebracht naar een grensbewakingspost in Weslaco in afwachting van zijn plaatsing in een opvangcentrum voor vluchtelingen. Maandag werd tijdens een gezondheidscheck vastgesteld dat de jongen niet meer reageerde.

De autoriteiten gaven toe dat de tiener bij zijn overbrenging al langer dan 72 uur - de wettelijke grens - werd vastgehouden.

Het is onduidelijk of Hernandez Vasquez op het moment van zijn arrestatie al ziek was. Wel zeker is dat er na een medische check niet werd besloten om de jongen naar een zorginstelling over te brengen voor verdere behandeling. Er wordt nu een onderzoek geopend naar de doodsoorzaak van de 16-jarige en naar de manier waarop zijn geval werd aangepakt.

Na de dood van twee migrantenkinderen uit Guatemala in december kondigde de US Customs and Border Protection (CBP) nog nieuwe procedures aan.