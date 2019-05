Theresa May kondigt haar ontslag aan als partijleider, ze vertrekt op 7 juni. Ze blijft premier tot er een nieuwe leider is gekozen.

De Britse premier Theresa May heeft vrijdag aangekondigd dat ze op 7 juni opstapt als leider van de Conservatieve Partij, en dus ook als premier. Ze heeft met de Queen afgesproken dat ze premier blijft tot er een nieuwe partijleider wordt gekozen.

"Ik heb mijn best gedaan om een EU-referendum te respecteren. Ik heb de voorwaarden van het vertrek opgesteld, nieuwe relaties opgebouwd met de partnerlanden. Ik heb parlementsleden proberen te overtuigen, maar dat is helaas niet gelukt. Ik heb drie keer geprobeerd.", zei May vrijdag na een gesprek met de voorzitter van het 1922 Committee.