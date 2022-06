Texaanse rechter roept abortusverbod tijdelijk halt toe

Een rechter in Texas heeft het abortusverbod in de staat tijdelijk een halt toegeroepen. Een wet uit de jaren 20 van de vorige eeuw maakte het uitvoeren van een abortus in de staat strafbaar, maar pro-abortusbewegingen trokken ertegen naar de rechter en werden nu alvast tijdelijk in het gelijk gesteld.

Daardoor kunnen abortussen tot de zesde week van de zwangerschap terug plaatsvinden in de zuidelijke staat. De rechter gaat de zaak wel nog ten gronde bekijken. Het Amerikaanse Hooggerechtshof maakte eind vorige week een einde aan het federale recht op abortus. Daardoor mogen alle staten nu zelf beslissen.