Teheran beschuldigt 'buitenlands regime gesteund door VS' van aanslag

'Terroristen gerekruteerd, getraind en betaald door een buitenlands regime hebben Ahvaz aangevallen [...] Iran acht de regionale sponsors van terrorisme en hun Amerikaanse meesters verantwoordelijk voor dergelijke aanvallen', schrijft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, op Twitter.

'Iran zal snel en krachtig reageren om Iraanse levens te verdedigen', voegde de minister eraan toe. Minstens acht soldaten zijn zaterdag omgekomen, op de dag dat over het hele land militaire defilé's plaatsvinden om de start van de Iraans-Iraakse oorlog te herdenken in 1980. 'Acht of negen soldaten werden gedood bij de aanval en twintig anderen raakten gewond. De gewonden zijn in kritieke toestand', zo citeerde het persbureau Isna Ali-Hossein Hosseinzadeh, de vicegouverneur van de provincie Khoezistan.

'De terroristen waren met vier. Twee van hen werden gedood en twee anderen gearresteerd', voegde Hosseinzadeh toe. De Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps van Iran, beschuldigde de aanvallers ervan gelinkt te zijn aan de separatistische groepering al-Ahvazieh. 'Ze worden gesteund door Saoedi-Arabië en proberen de macht van de strijdkrachten te overschaduwen', verklaarde de woordvoerder.