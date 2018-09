Meerdere slachtoffers bij aanslag op militair defilé Iran

'Er was geen enkele staatsambtenaar aanwezig bij dit evenement, maar er zijn berichten over meerdere burgers die gedood zijn zonder dat het precieze aantal bekend is', bericht het officiële Iraanse persagentschap Irna.

Volgens het persagentschap Tasnim Fars werden ook twee daders gedood en zijn twee daders gevlucht. Ze worden achtervolgd door de veiligheidsdiensten. De aanslag werd volgens de staatstelevisie gepleegd door een groep gewapende aanvallers van 'Takifiri', een terreurbeweging waar ook Osama bin Laden een aanhanger van was.

Zaterdag vinden in Iran over het hele land militaire parades plaats, ter gelegenheid van de start van de 'Heilige Week van de Defensie'. Tijdens die week wordt de Iraaks-Iraanse Oorlog herdacht, die uitbrak in 1980 en acht jaar duurde.