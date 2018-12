Stichting Donald Trump ontbindt zich na 'illegale activiteiten'

Het Openbaar Ministerie stelde in juni een onderzoek in omdat het president Donald Trump ervan verdacht persoonlijke in plaats van liefdadige uitgaven te gebruiken.

De Stichting aanvaardde zich 'onder gerechtelijk toezicht te ontbinden' zoals de Justitie van de staat New York had geëist. Die wilde nagaan of resterende tegoeden onder bestaande liefdadigheidsorganisaties worden verdeeld, aldus de magistrate.

Volgens de procureur heeft de Stichting, die geen eigen werknemers heeft, het vehikel gebruikt ter promotie van Trumps zakelijke belangen en zijn verkiezingscampagne. Dat is strikt verboden.

Justitie spreekt van een 'schokkend model van illegaliteit' en staakt de vervolging van de stichting nog niet. 'Wij gaan door, totdat we zeker zijn dat de Stichting Trump en zijn beheerders een antwoord hebben kunnen formuleren op de duidelijke en herhaaldelijke schendingen van de wet', aldus Underwood.

De Amerikaanse justitie eist van de Stichting 2,8 miljoen dollar die ten onrechte zou zijn besteed, alsmede boetes. Tevens eist de Amerikaanse justitie een verbod op het nog ooit door Donald Trump en de drie kinderen uit zijn eerste huwelijk - die de Stichting overzagen - leiden van een liefdadigheidsorganisatie.

Vonnis in zaak-Flynn uitgesteld

De rechter heeft dinsdag het vonnis tegen de vroegere nationale veiligheidsadviseur van president Donald Trump, Michael Flynn, uitgesteld. Flynn had eerder toegegeven tegen de FBI gelogen te hebben over zijn contacten met de Russen.

Rechter Emmet Sullivan vergeleek de acties van Flynn met verraad en gaf hem de keuze: ofwel onmiddellijk een mogelijk strenge celstraf krijgen, ofwel de conclusies van het Rusland-onderzoek afwachten om te zien of hij daadwerkelijk zijn medewerking heeft verleend aan de onderzoekers.

Speciaal aanklager Robert Mueller had het gerecht gevraagd om Flynn geen celstraf te geven. Flynn zou 'substantiële hulp' leveren in het Rusland-onderzoek, zo stond in het strafadvies dat Mueller eerder overmaakte aan de federale rechtbank in Washington. Mueller leidt het onderzoek naar vermoedelijke geheime afspraken tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 tussen het campagneteam van Trump en Rusland.

Flynn bekende ongeveer een jaar geleden schuld. Tijdens een FBI-verhoor zou hij opzettelijk valse verklaringen hebben afgelegd over contacten met de toenmalige Russische ambassadeur in de VS, Sergej Kisljak. Flynn sprak in december 2016 illegaal met Kisljak over Amerikaanse sancties tegen Moskou en een aanstaande stemming over een VN-resolutie over het Israëlische kolonisatiebeleid. Op dat moment was Trumps voorganger Barack Obama nog in functie.

Volgens mediaberichten hing Flynn een celstraf tot vijf jaar boven het hoofd. Omdat hij goed meewerkt, had Mueller een strafvermindering en een gevangenisstraf van maximaal zes maanden in het vooruitzicht gesteld.