De Spaanse koning Felipe VI gaat geen kandidaat-premier aanduiden. 'Geen enkele kandidaat geniet de nodige steun om het vertrouwen van de kamer te krijgen', luidt het dinsdagavond in een mededeling van het Spaanse koninklijke paleis. Daarmee stevent Spanje af naar zijn vierde parlementsverkiezingen in evenveel jaar tijd.

Tijdens de parlementsverkiezingen eind april kwamen de socialisten van de uittredende regeringsleider Pedro Sanchez als winnaar uit de bus, maar met 123 van de 350 afgevaardigden behaalde zijn partij PSOE niet de absolute meerderheid. Hij slaagde er daarna niet in om een regering te vormen met het extreemlinkse Podemos.

Terwijl de onderhandelingen tussen PSOE en Podemos in een impasse bleven, startte koning Felipe VI maandag een consultatieronde van de laatste kans op. De deadline voor het vormen van een regering is 23 september, daarna wordt anders het parlement ontbonden en komen er nieuwe verkiezingen op 10 november.

Te midden van die consultatiegesprekken kwam de leider van het liberale Ciudadanos, Albert Rivera, met een opmerkelijk voorstel om Sanchez te helpen om opnieuw aan de macht te komen. De partij zou de populistische partij Vox voorgesteld hebben om zich samen te onthouden bij een vertrouwensstemming, in ruil voor een reeks toegevingen.

Daar lijkt Sanchez niet toe bereid te zijn. Hij gaf dinsdagavond te kennen dat Spanje 'voorbestemd' is voor een nieuwe stembusgang op 10 november. 'Het resultaat is duidelijk: er is geen enkele meerderheid in kamer die een regeringsvorming mogelijk maakt', zei de 47-jarige politicus.

Spanje verkeert in een politiek instabiele situatie sinds het tweepartijenstelsel - met naast PSOE de conservatieve PP - in 2015 in duigen viel, toen Podemos en de liberalen van Ciudadanos hun intrede maakten in het parlement. Vox werd bij de laatste verkiezingen verkozen in de Kamer.