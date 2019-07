'Natuurlijk mag een onafhankelijk Vlaanderen niet bij de EU'

Over de Catalaanse kwestie staan de rechts-radicale nationalisten van Vox en de N-VA lijnrecht tegenover elkaar. En toch is Jorge Buxadé een Europese fractiegenoot van Geert Bourgeois. 'Er is maar één dictatuur: die van het separatisme.'

Jorge Buxadé © Ilia Lavrysen

España Viva. Het rood-gele polsbandje van Europees Parlementslid Jorge Buxadé liegt er niet om. De unionistische Vox-partij doet er alles aan om de grandeur van het 'wakkere' Spanje in de verf te zetten. Tegen het linkse Spanje, maar ook tegen afscheidingsbewegingen zoals die in Catalonië.



