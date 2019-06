In Soedan zegt het leger het overgangsakkoord met de protestbeweging op. Er zullen binnen de negen maanden verkiezingen worden georganiseerd, verklaarde het hoofd van de militaire overgangsraad op de Soedanese televisie.

Die verkiezingen zullen 'vrij' en 'eerlijk' verlopen en internationaal gemonitord worden, luidde het. De aankondiging komt er vlak nadat de ordediensten de al weken durende vreedzame sit-in voor het hoofdkwartier van het leger in de hoofdstad Khartoem met veel geweld uiteendreven. Meer dan 30 mensen kwamen daarbij om het leven.

De protestbeweging is al bezig sinds eind vorig jaar, maar was na een aantal maanden wat weggedeemsterd. Op 6 april kreeg het protest een nieuw elan, toen een sit-in gestart werd voor het hoofdkwartier van het leger. Vijf dagen later werd dictator Bashir afgezet en opgepakt door het leger. Daarop startten gesprekken tussen de betogers en het leger over de vorming van een soevereine raad die drie jaar lang de overgang naar verkiezingen en de machtsoverdracht naar een burgerbestuur moest begeleiden. Die onderhandelingen mislukten echter op 20 mei, en sindsdien voerde het leger de druk op de protestbeweging op, met als triest hoogtepunt het bloedbad van maandag.