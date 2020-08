Een coronavaccin komt steeds dichterbij, maar 'vaccintwijfel' in de Verenigde Staten brengt brede immuniteit mogelijk in het gedrang. In peilingen zegt slechts de helft van de Amerikanen dat ze gevaccineerd willen worden.

Sinds 1 juli laat de EU opnieuw reizigers toe uit een select aantal landen die hun corona-epidemie voldoende onder controle hebben. Amerika hoort daar niet bij. En het zou nog lang kunnen duren tot het land uit de gevarenzone is.

Sinds 1 juli laat de EU opnieuw reizigers toe uit een select aantal landen die hun corona-epidemie voldoende onder controle hebben. Amerika hoort daar niet bij. En het zou nog lang kunnen duren tot het land uit de gevarenzone is. Want Amerikanen willen niet gevaccineerd worden. In een recente enquête zegt slechts de helft van de respondenten dat ze zeker een coronavaccin willen wanneer het beschikbaar wordt. In andere peilingen zegt tot een derde van de Amerikanen dat ze niet gevaccineerd willen worden. AntivaxxersRadicale vaccinweigeraars, zogenaamde antivaxxers, maken al langer geluid in de Verenigde Staten. Aangevoerd door enkele Hollywoodsterren en influencers, verzetten ze zich tegen de meest ingeburgerde vaccins, voor zichzelf en hun kinderen. Maar zelfs gematigde Amerikanen worden nu wantrouwig, berichten Amerikaanse media. Terwijl de ontwikkeling van een betrouwbaar vaccin tien jaar kan duren, is het coronavaccin mogelijk eind dit jaar al klaar, alvast in de Verenigde Staten. Veel Amerikanen vrezen dat het te snel gaat, en dat het vaccin daarom ernstige bijwerkingen kan hebben. Amerikaanse volksvertegenwoordigers uit beide partijen melden dat hun kiezers steeds meer twijfel uitspreken over het vaccin. Dat kan straks een groot probleem worden om het virus in te dammen en immuniteit te verzekeren, klonk het tijdens een recente hoorzitting in het Congres. DesinformatieAllerlei antivaxxgroepen zien ondertussen een toestroom aan nieuwe leden, berichten media. 'Onze telefoons staan roodgloeiend van de mensen die zeggen 'Ik heb me elk vaccin laten toedienen, maar niet dit'", zegt de voorzitster van Texans for Vaccine Choice, in de New York Times. De groep ijvert voor vaccinvrijstellingen voor schoolkinderen. Een explosie aan complottheorieën wakkert het wantrouwen aan. 'Plandemic', een 26 minuten durende pseudodocumentaire vol leugens en halve waarheden over de coronapandemie, werd vele miljoenen keren bekeken alvorens Facebook, Twitter, Youtube en Vimeo de onzinvideo offline haalden. Amerikaan Alex Jones, koning der complottheorieën, is een belangrijke drijfveer achter betogingen tegen coronamaatregelen in de VS. In zijn veelbekeken nieuwsprogramma's spuit hij twijfel over de officiële coronarespons. En via zijn webwinkel trachtte hij alternatieve coronageneesmiddelen aan de man te brengen, tot het gerecht hem vroeg daarmee te stoppen. De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 's lands belangrijkste instelling voor volksgezondheid, zien de bui hangen. Het CDC werkt aan een programma dat 'vaccine confidence' moet stimuleren om Amerikanen alsnog van de nood van een vaccin te overtuigen. VaccintwijfelDe vaccintwijfel in de VS haakt in op een wereldwijde trend. Steeds minder mensen laten zich vaccineren tegen mazelen en andere besmettelijke ziektes. In 2019 noemde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 'vaccintwijfel' als een van de tien belangrijkste bedreigingen voor de volksgezondheid. Ook de WHO maakt zich zorgen over het groeiende wantrouwen tegenover het aankomende coronavaccin. 'Het zal heel belangrijk zijn om te kijken wie die mensen zijn en hen te benaderen met de juiste communicatie', zei Europees WHO-directeur Hans Kluge afgelopen weekend in De Zondag over antivaxxers. Want ook in Europa wint de antivaxxbeweging terrein. In Duitsland trekken duizenden mensen op straat tegen de verwachte 'vaccinatiedwang.' Betogers vergelijken vaccinatieplicht met Auschwitz. Ook bij onze buren doen buitenissige samenzweringstheorieën razendsnel de ronde op het internet. In Nederland ziet een organisatie als Stichting Vaccinvrij een verband tussen vaccinplicht en 5G. Die technologie zou het coronavirus helpen verspreiden, aldus een complottheorie. Een peiling door Knack die vroeg naar vaccinbereidheid onder Belgen werd gekaapt door Nederlandse antivaxxers. Ook in Vlaanderen circuleren op sociale media samenzweringstheorieën die het vaccin in diskrediet trachten te brengen. 'Wie het vaccin neemt gaat dood!', waarschuwde een recent bericht dat gedeeld werd op Facebook en gefactcheckt werd door dit medium. Toch loopt de vaccintwijfel bij ons nog niet zo'n vaart als in de VS. Gemiddeld zegt ruim 70 procent van de Europeanen dat ze zich zullen laten vaccineren.