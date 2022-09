Slachtoffers overstromingen Pakistan krijgen nu te maken met ziektes en slangenbeten

Honderdduizenden Pakistani die de zware overstromingen in hun land hebben overleefd, krijgen nu te maken met de uitbraak van ziektes en met slangen- en hondenbeten. Dat zeggen de Pakistaanse autoriteiten. De dodentol van het natuurgeweld is intussen opgelopen tot bijna 1.300.

Zaterdag kwamen nog eens zeker 26 mensen om het leven. De meeste doden vielen in de zwaar getroffen zuidelijke provincie Sindh, waar de grootste rivier van Pakistan, de Indus, voor een nieuwe zondvloed dreigt te zorgen, omdat hij gezwollen staat door het water dat vanuit de bergen in het noorden van het land afkomstig is. Volgens de laatste update van het nationaal rampenagentschap maakten de door de klimaatverandering veroorzaakte – of de er op zijn minst mee gerelateerde – natuurrampen die Pakistan al sinds juni treffen al zeker 1.290 doden.

Voor de derde dag op rij is zondag in Sindh een grote reddingsactie bezig om honderdduizenden mensen te ontzetten die vastzitten in afgelegen dorpen. Minstens een half miljoen overlevenden bevinden zich in zelfgemaakte schuiloorden en hebben geen toegang tot proper drinkwater, toiletten en ander sanitair. Er breken nu volop ziektes uit die via water overgedragen worden.

Medewerkers van ziekenhuizen en hulpverleningsorganisaties moeten nu al meer dan 150.000 patiënten met diarree behandelen, meer dan 100.000 met een huidinfectie en duizenden met malaria. Ze worden doorgaans opgevangen in veldhospitalen. Daarenboven hebben zich in de getroffen gebieden al meer dan 100 personen aangemeld die gebeten werden door slangen en meer dan 500 door honden. Zeker tot dinsdag zou het blijven regenen boven de bergen in Noord-Pakistan.