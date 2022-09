Klimaatverandering breekt alle records: broeikasgassen, zeespiegel en oceaantemperatuur

Vorig jaar steeg de concentratie van CO2 en methaan in de atmosfeer tot een nieuw record, stelt een rapport van de Amerikaanse Klimaatdienst NOAA. Ook de zeespiegel stond nog nooit zo hoog sinds de metingen begonnen, en de temperatuur van het oceaanwater piekt.

Volgens het State of the Climate-rapport vertonen de verwoestende effecten van klimaatverandering nog geen tekenen van afzwakking.

In het lijvig rapport van meer dan driehonderd pagina’s meet de Amerikaanse overheidsdienst NOAA jaarlijks de toestand op van de klimaatverandering. Meer dan vijfhonderd wetenschappers uit zestig landen werken eraan mee.

‘Het rapport is duidelijk: we blijven overtuigend wetenschappelijk bewijs zien dat klimaatverandering wereldwijde gevolgen heeft en geen tekenen van vertraging vertoont’, zegt oceanograaf Rick Spinrad, die het onderzoek leidde.

‘Hoogste in de laatste miljoen jaar’

Ondanks het feit dat de uitstoot van broeikasgassen door de pandemie een dip vertoonde het jaar voordien, was in 2021 de concentratie van broeikasgassen ‘de hoogste in ten minste de laatste miljoen jaar op basis van paleoklimatologische gegevens’. De maatregelen om de klimaatcrisis af te wenden hebben tot op heden nog geen effect op de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer.

Ook de zeespiegelstijging breekt records. De zeespiegel staat nu 9,7 centimeter hoger dan het gemiddelde in 1993, toen de satellietmetingen begonnen. Het peil is daarmee voor het tiende opeenvolgende jaar naar een recordhoogte gestegen.

En de aarde blijft steeds warmer worden. Vorig jaar was een van de zes warmste jaren sinds het begin van de metingen medio negentiende eeuw. De jaren van 2015 tot 2021 waren de zeven warmste ooit gemeten.

‘Mariene natuurbrand’

De oceanen absorberen de overgrote meerderheid van de extra warmte die wordt vastgehouden door de uitstoot van broeikasgassen. De temperatuur van het oceaanwater was op het hoogste niveau ooit was geregistreerd. Dat geeft volgens het rapport aan dat de planeet veel meer warmte absorbeert dan ze terug in de ruimte uitstraalt. De opwarming van de oceaan is in toenemende mate gekoppeld aan extreme weersomstandigheden en klimaatgebeurtenissen.

Wetenschappers hebben vastgesteld dat sommige delen van de Middellandse Zee dit jaar meer dan 6 graden warmer zijn dan normaal in vergelijking met voorgaande jaren. De vrees ontstaat dat de kwetsbare ecosystemen in die gebieden zullen lijden in wat een ‘mariene natuurbrand’ wordt genoemd. Hun samenstelling zal dan voor altijd gewijzigd worden door de opwarming van de aarde.

‘Met de vele gemeenschappen die dit jaar zijn getroffen door duizendjarige overstromingen (jargon om aan te duiden dat een overstroming van die omvang 1 kans op 1000 heeft om voor te vallen in een bepaald jaar, red.), uitzonderlijke droogte en historische hitte, is het duidelijk dat de klimaatcrisis geen toekomstige bedreiging is, maar iets dat we vandaag moeten aanpakken’, aldus Spinrad.