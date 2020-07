Het is 'schaamtelijk' dat de Europese Unie er vijf jaar na de migratiecrisis nog altijd niet in is geslaagd een structurele oplossing te vinden voor de opvang van migranten. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer dinsdag gezegd bij de start van overleg met zijn Europese collega's.

Duitsland zit sinds begin deze maand de Europese ministerraden voor, maar wacht een voorstel van de Europese Commissie af om het hele asiel- en migratiebeleid op een andere leest te schoeien. Dat voorstel wordt in september verwacht, Seehofer hoopt tegen eind dit jaar een akkoord te kunnen bereiken over de grote punten.

180 migranten die al meer dan een week vastzaten op het schip Ocean Viking zijn maandagavond in Sicilië eindelijk van boord kunnen gaan. Dat was echter niet naar de zin van de burgemeester van de havenplaats Porto Empedocle, die sprak van 'een ongelooflijke klap' op het moment dat het toerisme na de coronacrisis weer aantrekt.

Dat het opnieuw bijzonder moeilijk was om gestrande migranten voet aan wal te laten zetten, is ook de Duitse minister Horst Seehofer niet ontgaan. 'Bij elke boot zijn er grote inspanningen nodig om tot een verdeling van de migranten te komen tussen de lidstaten. En iedere keer is slechts een klein deel (van de lidstaten, red.) bereid' om migranten op te nemen, zei Seehofer. 'We kunnen Italië, Malta, Griekenland en Spanje dit niet alleen laten dragen. (...) Dit is een situatie die de EU onwaardig is.' Dat er vijf jaar na de migratiecrisis nog altijd geen structurele oplossing is, is ronduit 'schaamtelijk', aldus Seehofer. 'We vormen niet alleen een economische en veiligheidsgemeenschap, maar ook een gemeenschap van waarden.'

In september legt de Europese Commissie haar langverwachte voorstel voor een nieuw asiel- en migratiebeleid op tafel. Ze zal een uitweg moeten vinden voor de patstelling waarbij sommige EU-lidstaten eraan vasthouden dat asielaanvragen verwerkt worden in de landen waar de migranten aankomen, terwijl anderen liever een verdeling tussen de lidstaten zien. Vooral Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovakije willen van dat laatste niet weten.

Seehofer hoopt dat er tijdens het Duitse voorzitterschap van de Raad, dat tot eind dit jaar loopt, een politiek akkoord gevonden kan worden over de belangrijkste punten van dit nieuwe pact. Hij wil alle lidstaten van de nood aan meer solidariteit overtuigen. 'Ik ga de discussies tijdens dit voorzitterschap niet starten met dreigementen. (...) Ik reken op de kracht van argumenten, maar ik ben niet naïef.'

De Duitser erkent dat de onderhandelingen zeer moeilijk dreigen te verlopen. In september vorig jaar kwamen Duitsland, Frankrijk, Italië en Malta een tijdelijk mechanisme overeen voor de verdeling van migranten die op zee worden gered, maar slechts een handvol landen sloot zich daar bij aan.

