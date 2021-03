Rwanda heeft de Belgische ambassadeur op de vingers getikt omdat ons land zich te veel zou bemoeien met het lot van Paul Rusesabagina, 'de held van Hotel Mille Collines'. Dat staat vrijdag in De Standaard en Het Nieuwsblad. Rusesabagina redde tijdens de genocide honderden mensen het leven, maar staat nu voor het Hooggerechtshof ­terecht voor terreur.

Op vrijdag 10 maart was er in ­Kigali een ontmoeting tussen minister van Buitenlandse Zaken Vincent Biruta en Belgisch ambassadeur ­Benoît Ryelandt. Het onderwerp van dat gesprek was het proces dat ­momenteel loopt in het Rwandese Hooggerechtshof tegen Paul ­Rusesabagina.

Het kwam tot een geladen woordenwisseling. Biruta zei dat de manier waarop België zich gedraagt 'de kwaliteit' van de toekomstige bilaterale relaties zal bepalen. Hij voegde eraan toe dat, als België de bezorgdheden van de familie van Rusesabagina nog langer ter harte neemt, dat gevolgen zal hebben voor de goede relaties. In diplomatieke taal komt dit neer op een ernstige reprimande.

De bitse reactie kwam er onder andere nadat ­Ryelandt ter sprake ­gebracht had dat de familie zich zorgen maakt over een mogelijke moordpoging. De familie maakte haar informatie over aan premier Alexander De Croo (Open VLD), die antwoordde dat deze elementen 'indien bewezen, zeer verontrustend zijn'. Ambassadeur Ryelandt kreeg de opdracht om deze informatie in zijn communicatie met Biruta ter sprake te brengen, maar daar was de Rwandese regering duidelijk niet mee opgezet.

