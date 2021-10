Rusland lijkt niet van plan meer aardgas naar Europa te sturen. Dat valt op te maken uit veilingen van gascontracten. Eerder had de Russische president Vladimir Poetin nog gezegd dat zijn land klaarstond om meer gas te leveren.

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom, de grootste leverancier van aardgas aan Europa, zou uitgaande van de veilingresultaten komende maand niet meer gas willen sturen via belangrijke gasroutes die door Oekraïne lopen. Het zou alleen beperkte voorraden naar Polen willen sturen. Op de internationale gasmarkt werd deze stap maandag direct gevoeld.

De prijzen van termijncontracten voor Nederlands aardgas stegen halverwege de dag met 13 procent, nadat ze vorige week juist weer wat waren gedaald. Door het aantrekken van de economie en de lage gasvoorraden zijn de energieprijzen in Europa de jongste weken flink gestegen. Verschillende bedrijven waaronder zinksmelter Nyrstar en staalconcern ArcelotrMittal hebben hierdoor al hun productie moeten terugschroeven. Ook de gezinnen voelen de hogere gasprijs hard in hun portemonnee.

Nord Stream

Intussen is de eerste pijplijn van de omstreden gasleiding in de Oostzee, Nord Stream 2, klaar voor gebruik. Het vullen met gas is voltooid, meldt uitbater Nord Stream 2 AG maandag.

De eerste pijplijn is gevuld met ongeveer 177 miljoen kubieke meter gas. Dit betekent dat de voorwaarden vervuld zijn 'om op een later tijdstip met het gastransport te beginnen'. Voor wat betreft de tweede pijplijn, daarvoor zijn de technische voorbereidingen aan de gang, luidt het. Wanneer de gasleiding ook effectief in werking zal treden, maakt het bedrijf niet bekend. Er loopt momenteel nog een procedure bij de Duitse energieregulator rond de vergunning van de pijpleiding. Zolang die procedure niet rond is, mag het aardgastransport nog niet van start gaan en kan de Duitse regulator boetes opleggen. Het agentschap heeft tot januari om een beslissing te nemen.

De 1.230 kilometer lange pijpleiding zal naar verwachting elk jaar 55 miljard kubieke meter aardgas van Rusland naar de Europese Unie brengen, goed voor de bevoorrading van 26 miljoen huishoudens. Rusland oefent druk uit op Nord Stream 2 om de pijpleiding snel in gebruik te nemen en verwijst daarvoor onder meer naar de hoge prijzen voor aardgas. De gasleiding tussen Rusland en Duitsland is echter omstreden. Critici menen dat Rusland zo niet alleen meer macht over Europa krijgt, maar ook landen als Oekraïne en Polen onder druk kan zetten. De huidige gasleidingen lopen door die landen en die krijgen een vergoeding voor het vervoerde gas.

