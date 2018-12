Reynders veroordeelt Russische acties in Straat van Kertsj

'België is erg bezorgd over de militaire aanwezigheid van Rusland in de Zee van Azov en over de militarisering van de regio', zo verklaarde Reynders aan een vijftigtal delegaties in Milaan. Reynders veroordeelde dat Rusland op 25 november 'met geweld' drie Oekraïense schepen tegenhield en bovendien is overgegaan tot het vasthouden van matrozen, van wie er sommigen gewond zijn geraakt. Hij riep op tot de onmiddellijke vrijlating van de 24 Oekraïense zeelui.

Kiev zegt dat het sinds de arrestatie geen contact meer met hen heeft gehad. 'De akkoorden van Minsk zijn de sleutel' om tot een oplossing te komen voor het conflict tussen Moskou en Kiev, stelt Reynders nog. Hij roept 'alle partijen tot een duurzaam staakt-het-vuren' op 'met als eerste onvoorwaardelijke maatregel de terugtrekking van de zware wapens in de buurt van de frontlijn.'