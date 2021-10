Republikeinen stellen verhoging schuldenplafond tot december voor

Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hebben een voorstel gedaan om het Amerikaanse schuldenplafond tot in december te verhogen. Het is nog niet duidelijk of Democraten instemmen met het plan, dat slechts tijdelijk soelaas biedt. Een stemming over het schuldenplafond is uitgesteld. Wall Street reageerde opgelucht op het voorstel.