De Amerikaanse president Donald Trump geeft na afloop van de NAVO-bijeenkomst in Londen verstek voor een persconferentie. Trump gaf als verklaring dat hij 'al zo veel' persconferenties gegeven heeft de voorbije dagen. Maar mogelijk is hij woedend door een filmpje waarin de Canadese premier Justin Trudeau de spot met hem lijkt te drijven.

'Als de bijeenkomst van vandaag voorbij is, zal ik meteen terugkeren naar Washington. We zullen ter afsluiting van NAVO geen persconferentie geven, want we hebben er de voorbije twee dagen al zo veel gegeven', zo deelde Donald Trump mee via Twitter.

De mededeling komt er nadat de Canadese zender CBC een video had verspreid, die gretig gedeeld wordt op de sociaalnetwerksites. Uit die video zou blijken dat de Canadese premier Justin Trudeau dinsdagavond tijdens de receptie op Buckingham Palace had gelachen met Trump. In een gesprek met de Britse eerste minister Boris Johnson, de Franse president Emmanuel Macron en de Nederlandse minister-president Mark Rutte zouden grappen gemaakt zijn over de lange geïmproviseerde persconferentie die de Amerikaanse president had gegeven in de aanloop naar de NAVO-bijeenkomst.

In een reactie daarop had Trump, vlak voor een kort gesprek met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, al aangeven dat hij de houding van de Canadese premier 'hypocriet' - 'two-faced' - vindt