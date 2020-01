Het is de rechtspopulistische politicus Matteo Salvini niet gelukt om bij de regionale verkiezingen van zondag de sociaaldemocraten van de troon te stoten in de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna.

Lucia Borgonzoni, de kandidate van de Lega van Salvini, vergaarde zondag 43,6 procent van de stemmen, zo blijkt nadat bijna alle stemmen zijn geteld. Op Stefano Bonaccini van de sociaaldemocratische PD (Democratische Partij) stemde 51,4 procent.

Emilia-Romagna wordt al sinds WOII door links geregeerd, maar Salvini heeft in het gebied onophoudelijk campagne gevoerd in de hoop een overwinning te behalen die de nationale regering in Rome, waar PD ook deel van uitmaakt, zou destabiliseren.

De milsukte poging van Salvini om het bolwerk in te palmen heeft zijn ambities voor de macht op nationaal niveau een knauw gegeven. Zijn vroegere regeringspartner en de partner van de regerende PD, de Vijfsterrenbeweging, leed een zware nederlaag, met slechts 3,4 procent van de stemmen.

Ook in de zuidelijke regio Calabrië waren verkiezingen. Volgens de exitpolls zullen Lega en haar bondgenoten met gemak de zittende door de PD-geleide coalitie verslaan. Aangezien Lega het zuiden jarenlang als profiteur van de welvaart van het noorden afschilderde, is ook daar de symboolwaarde van de uitslag groot. Winst voor Lega zou aantonen dat de partij overal kan winnen, en het voor Salvini's tegenstanders moeilijker maken om hem in de toekomst van het premierschap te houden.

