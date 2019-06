De commissaris voor de mensenrechten bij de Raad van Europa heeft dinsdag de lidstaten opgeroepen hun samenwerking met de Libische kustwacht op te schorten zolang er geen garanties zijn gegeven met betrekking tot het eerbiedigen van de mensenrechten.

'De lidstaten van (de Raad van Europa) moeten heel dringend hun activiteiten en praktijken van de samenwerking met de Libische kustwacht herbekijken (...) en hen identificeren die er rechtstreeks of onrechtstreeks voor zorgen dat op zee geïntercepteerde mensen naar Libië terugkeren, of verantwoordelijk zijn voor andere schendingen van de mensenrechten', schrijft de Kroatische Dunja Mijatovic in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Die samenwerking 'dient opgeschort zolang er geen duidelijke garanties worden aangereikt voor een algeheel eerbiedigen van de mensenrechten'.

Volgens de commissaris worden de door de Libische kustwacht opgepikte mensen naar het Noord-Afrikaanse land teruggebracht. Ze belanden daarop systematisch in de gevangenis en ondergaan daarop foltering, seksueel geweld en andere zware schendingen van de mensenrechten.

Mijatovic had ook scherpe kritiek voor Europese landen die een afwerende houding aannemen ten opzichte van migranten op de Middellandse Zee. Die landen bekommeren zich maar weinig om de humanitaire aspecten en mensenrechten. 'Terwijl staten het recht hebben hun grenzen te controleren en veiligheid te waarborgen, zijn zij ook verplicht de in het maritiem recht, de mensenrechtenwetgeving en vluchtelingenwetgeving verankerde rechten reëel te beschermen.'

In een lijst met 35 aanbevelingen eist de commissaris onder andere dat ngo's, kapiteins en reders geen straf riskeren als zij 'hun plicht nakomen mensen in nood op zee te redden'.