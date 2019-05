Knackdebat over migratie: 'Een nieuw gesloten centrum? In België krijg je nog geen windmolen gezet'

Kamiel Vermeylen Journalist Knack.be

Op het Knack-debat over migratie gingen Wouter De Vriendt (Groen), Tom Van Grieken (Vlaams Belang), Theo Francken (N-VA) en Maggie De Block (Open VLD) met elkaar de confrontatie aan. Opvallend: De Block en Francken waren het zelden met elkaar oneens. En ook: Groen staat niet weigerachtig tegenover een aanmeldcentrum in de Spaanse enclaves in Noord-Afrika.

Knack-debat over migratie met Tom Van Grieken, Wouter De Vriendt, Maggie De Block en Theo Francken. © Koen Fasseur