Na de tot nu toe bloedigste dag van protest tegen de militaire staatsgreep in Myanmar, is er vandaag opnieuw betoogd en zijn er opnieuw mensen gedood.

In het centraal gelegen Myingyan zijn twee mannen en een vrouw omgebracht, terwijl zestien mensen gewond raakten, vertelde een inwoner, die op anonimiteit stond, aan het Franse persbureau AFP. Driehonderd km zuidelijker overleden twee betogers aan hun schotwonden.

Gisteren alleen al zijn er minstens 44 mensen gedood. Het was meteen de bloedigste dag sinds de politie en het leger het protest gewelddadig proberen te smoren.

Protesten

Sinds de militaire staatsgreep begin februari zijn al meer dan 130 manifestanten gedood, aldus de ngo Assistance Association for Political Prisoners. Meer dan 2.100 mensen zijn opgepakt voor een bepaalde duur, terwijl ongeveer 1.800 van hen nog steeds vastzitten. Het gaat dan om politici, activisten en journalisten.

Sinds de putsch van het leger begin februari zijn er in het Zuidoost-Aziatische land dagelijks massale protesten tegen de militaire junta. De betogers eisen de vrijlating van de opgepakte regeringsleider Aung San Suu Kyi en de herinstallatie van de verkozen regering. Die protesten blijven in kracht toenemen, waardoor het leger zich genoodzaakt voelt met toegenomen brutaliteit te antwoorden.

