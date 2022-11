President Lula: ‘Dit is geen tijd voor wraak, het is tijd om te regeren’

De nieuw verkozen Braziliaanse president Lula heeft woensdag in Brasilia een reeks politieke besprekingen gehouden, twee maanden voor de start van zijn derde ambtstermijn. Daarbij riep hij op tot een terugkeer naar ‘dialoog’ en ‘normaliteit’ in een verdeeld Brazilië.

Eerst op de planning stond een ontmoeting van Luiz Inácio Lula da Silva met de invloedrijke voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden, Arthur Lira, een voormalige bondgenoot van de verslagen extreem-rechtse president Jair Bolsonaro.

‘Het land heeft behoefte aan dialoog en normaliteit’, tweette Lula, nadat hij een video plaatste waarop hij door Lira wordt begroet in Brasilia.

Vervolgens had Lula samen met zijn toekomstige vicepresident Geraldo Alckmin ook een onderhoud met Senaatsvoorzitter Rodrigo Pacheco. ‘Brazilië heeft geen tijd om te blijven ruziën’, aldus Lula. ‘Dit is niet de tijd voor wraak, woede of haat. Het is tijd om te regeren’, voegde hij eraan toe.

Uittredend president Bolsonaro moest het enkele dagen geleden in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen afleggen tegen zijn linkse rivaal. Het was aanvankelijk niet duidelijk of Bolsonaro zich bij de stemresultaten zou neerleggen, maar uiteindelijk vroeg hij dan toch aan zijn aanhangers in een videoboodschap om te stoppen met de wegversperringen die ze uit protest hadden opgeworpen in heel Brazilië.