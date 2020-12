Polen gaat zijn pogingen om de rechtbanken te hervormen verderzetten, ondanks de tegenkanting in eigen land en van andere EU-lidstaten en de Europese Commissie.

Dat heeft de leider van de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), Jaroslaw Kaczynski, maandag gezegd in een kranteninterview. De Poolse hervormingen ondermijnen de onafhankelijkheid van de rechtbanken, aldus de Europese Commissie.

'We willen gewoon een einde maken aan het fenomeen waarbij de rechtbanken afhangen van de oppositie', zei Kaczynski in het interview met Rzeczpospolita. Nog volgens de PiS-leider is het gerechtelijk systeem in Polen strikt interne materie. Hij vindt ook niet dat de onafhankelijkheid van de rechtbanken in Polen ingeperkt wordt. Verdere hervormingen kunnen wijzigingen zijn aan het systeem, maar ook vervangingen van rechters, aldus nog Kaczynski.

