Poetin ‘ontvangt leiders uit 49 Afrikaanse landen’ om ‘nieuwe wereldorde’ te bespreken

De Russische president Vladimir Poetin zal vrijdag verschillende Afrikaanse leiders ontvangen tijdens een speciale top. Dat heeft het Kremlin bekendgemaakt in een persbericht

De regeringshoofden, aldus het persbericht, zullen vanaf donderdag aankomen in Sint-Petersburg.

Volgens het Kremlin hebben 49 Afrikaanse landen hun aanwezigheid bevestigd.

Het is de tweede keer dat dat Russisch-Afrikaanse top wordt georganiseerd. In 2019 ontving Poetin zijn ambtsgenoten in Sotsji, aan de Zwarte Zee. ‘Meer dan vijftig vergaderingen en ronde tafels’ staan op de agenda, klinkt het. De gesprekken zullen vooral gaan over economische samenwerking op vlak van voedsel, energie en over veiligheid. Maar ook onderwijs en gezondheid moeten aan bod komen.

Poetin zal het woord nemen tijdens de plenaire zitting. Volgens zijn diplomatieke adviseur Joeri Oesjakov plant hij een ‘lange toespraak’ waarin hij onder meer ‘de vorming van een nieuwe wereldorde’ zal bespreken.

Wellicht komt ook de graanbevoorrading van Afrika ter sprake.