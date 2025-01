Pick-up rijdt in op mensen in New Orleans: tien doden en dertig gewonden

In New Orleans, in het zuiden van de Verenigde Staten, is een bestuurder met een pick-uptruck ingereden op mensen. Daarbij vielen zeker tien doden en dertig gewonden. Dat heeft de nooddienst van de stad meegedeeld.

De dienst spreekt van een “groot incident met veel slachtoffers, waarbij een voertuig betrokken was dat inreed op een massa mensen in Canal Street en Bourbon Street”. Die straten liggen in het French Quarter (Franse wijk) van New Orleans, een bij toeristen populaire buurt. “Er zijn dertig gewonde patiënten getransporteerd en er vielen tien doden.”

Getuigen zeiden aan lokale media dat de bestuurder tegen hoge snelheid door Bourbon Street reed. Nadien zou hij uitgestapt zijn en met een wapen beginnen te schieten, waarop de politie terugschoot.

“Bestuurder wilde zo veel mogelijk slachtoffers maken”

De man die woensdag in New Orleans inreed op een menigte, probeerde zo veel mogelijk slachtoffers te maken. Dat zegt de politie van de stad in het zuiden van de Verenigde Staten.

“De bestuurder was vastbesloten om een bloedbad aan te richten”, zei politiechef Anne Kirkpatrick aan verslaggevers.

De man reed met een pick-uptruck in op de menigte. Daarbij vielen zeker tien doden en dertig gewonden, volgens de hulpdiensten. De burgemeester had het eerder al over een terreuraanslag. De gewonden werden naar vijf verschillende ziekenhuizen gebracht. Er raakten ook twee agenten van de politie van New Orleans gewond.

“De stad New Orleans is getroffen door een terroristische aanslag”, verklaarde de burgemeester van New Orleans, LaToya Cantrell, tegenover de pers.

“Het onderzoek loopt nog.” De gouverneur van de staat Louisiana, Jeff Landry, spreekt in een bericht op X van “een afschuwelijke daad van geweld”. Hij roept op om te bidden voor de slachtoffers en hulpverleners ter plaatse.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens een reporter van de zender WWLTV liet de politie bars en restaurants op Bourbon Street ontruimen en werd een ruime veiligheidszone ingesteld.

Over het lot van de dader bestaat nog geen duidelijkheid.