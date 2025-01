Ontploffing Cybertruck voor Trump Hotel in Las Vegas: FBI onderzoekt of er sprake is van terreuraanval

De Amerikaanse veiligheidsdiensten onderzoeken of de ontploffing van een Tesla Cybertruck, voor het Trump Hotel in Las Vegas, een terreuraanval kan zijn. Dat heeft de FBI woensdag gezegd tijdens een persconferentie. Op bewakingsbeelden die de politie van Las Vegas verspreidde waren de verkoolde resten van benzineblikken en vuurwerk te zien.

De chauffeur van de Cybertruck kwam om bij de ontploffing, en zeven mensen raakten lichtgewond.

De FBI gaf geen verdere details over de chauffeur van het voertuig. Het hoofd van de politie in Las Vegas, Kevin McMahill, zei aan journalisten dat de autoriteiten de naam kennen van de persoon die de auto huurde, en hij erkende dat online een naam circuleert. Verdere commentaar wilde hij niet geven. Hij zei dat het belangrijk is dat de familie op de hoogte gebracht wordt en dat “we 100 procent zeker zijn van de identificatie”.

De Cybertruck werd gehuurd in Colorado en kwam rond 7.30 uur plaatselijke tijd aan in Las Vegas. Recht voor de deur van het hotel stopte de auto en 20 seconden later ontplofte het voertuig. Deze Cybertruck werd gehuurd via hetzelfde platform dat ook gebruikt werd om de auto te huren die ook op woensdag inreed op een groep mensen in een drukke uitgaansbuurt in New Orleans. Daarbij kwamen vijftien mensen om.

Eerder op de dag zei de Amerikaanse president Joe Biden al dat onderzocht wordt of er een link is tussen de twee ananslagen. “We sluiten niets uit”, zei McMahill.

Voorlopig zijn er wel geen aanwijzingen voor een verband met terreurgroep Islamitische Staat (IS), wat wel het geval is voor de aanslag in New Orleans.

Tesla-baas Elon Musk, een vertrouweling van de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump, laat op zijn eigen sociaal netwerk X weten dat bevestigd is dat de ontploffing “veroorzaakt werd door zeer groot vuurwerk en/of een bom in de laadruimte van de gehuurde Cybertruck en niets te maken heeft met het voertuig zelf”. Bewijsmateriaal of een bron voor die bevestiging gaf Musk niet.