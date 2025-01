14 doden nadat wagen inrijdt op massa in New Orleans: dader handelde alleen

In New Orleans, in het zuiden van de Verenigde Staten, is een bestuurder met een pick-uptruck ingereden op mensen. Daarbij vielen 14 doden en 35 gewonden.

Volgens de FBI was de dader, de 42-jarige Shamsud-Din Jabbar, een voormalige militair van het Amerikaanse leger. Het leger meldde dat hij van 2007 tot 2015 diende en werd uitgezonden naar Afghanistan. Daarna diende hij in de legerreserve tot 2020.

De man handelde waarschijnlijk alleen. Dat heeft Christopher Raia, een verantwoordelijke van de antiterreureenheid van de Amerikaanse federale politie FBI, donderdag gezegd tijdens een persconferentie.

De FBI-baas bevestigde tijdens zijn persconferentie dat de aanslag een terreurdaad was, “een kwaadaardige daad met voorbedachten rade”. “Op dit moment gaan we ervan uit dat niemand anders betrokken was bij de aanval”, zei hij ook. Eerder was er nog sprake van mogelijke extra betrokkenen.

De dader gebruikte zijn voertuig als wapen en opende het vuur nadat hij mensen had overreden, aldus Raia nog. In de buurt van de plaats van de aanslag werden ook twee zelfgemaakte bommen (improvised explosive device, IED) aangetroffen in koelboxen. Op camerabeelden is te zien hoe de dader van de aanslag die bommen daar ook neerzette. De IED’s werden door de FBI onschadelijk gemaakt.

Islamitische Staat

De FBI-baas voegde nog toe dat de dader voor de zomer zijn steun had uitgesproken voor terreurgroep Islamitische Staat. In video’s die hij woensdagavond plaatste op sociale media, bevestigde hij die steun ook. In een van de video’s verklaarde hij ook dat hij eerst zijn familieleden en vrienden wilde aanvallen, “maar dat hij vreesde dat de nieuwsberichten dan niet zouden titelen op de oorlog tussen gelovigen en ongelovigen”, zei Raia. In totaal plaatste de man op 31 december en 1 januari vijf video’s online.

Bij de aanslag kwamen veertien mensen om het leven en raakten 35 mensen gewond. Eerder was er sprake van 15 doden, maar de krant The New York Times preciseerde na de persconferentie dat het om 14 dodelijke slachtoffers gaat. Met de dader erbij, die werd doodgeschoten, zijn er dus 15 doden.