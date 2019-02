Peiling voorspelt verlies Europese zetel Open VLD aan Groen

Volgens de projectie zou de Open VLD van lijsttrekker Guy Verhofstadt met een score van 14,2 procent terugvallen van drie naar twee zetels. De groenen zouden 14,0 procent halen en twee zetels halen. Met een score van 28,8 procent zou N-VA vier zetels behouden. Ook CD&V zou met 16,3 procent zijn twee zitjes met succes verdedigen.

Vlaams Belang (10,4 pct) en SP.A (10,4 pct) zouden net als de voorbije vijf jaar elk één parlementslid mogen afvaardigen. Aan Franstalige kant zou MR (20,3 pct) één van zijn drie Europese zetels moeten prijsgeven. Die gaat naar PVDA (13,6 pct), die voor het eerst een volksvertegenwoordiger naar Straatsburg zou mogen sturen. De PS (25,2 pct) zou zijn drie zetels behouden. Ook voor Ecolo (16,6 pct) en het cdH (10,9 pct) zou er niets veranderen: ze behouden hun ene zetel.

De 21ste en laatste Belgische zetel in het Europese halfrond is gereserveerd voor het Duitstalige landsgedeelte. De christendemocratische CSP zou die in de wacht slepen. Spectaculairder en ingrijpender dan de Belgische zetelverschuivingen zijn de projecties voor het hele Europees Parlement. Daar zouden de christendemocratische en conservatieve Europese Volkspartij en de sociaaldemocratische S&D voor het eerst samen geen meerderheid van de zetels meer ter beschikking hebben.

De EVP zou wel verreweg de grootste politieke familie blijven met 183 zetels, op een totaal van 705 zetels. De sociaaldemocraten zouden uitkomen op 135 zitjes. Op de derde plaats volgt de liberale fractie met 75 zetels. Zo zouden ze opnieuw groter worden dan de conservatieve ECR (51 zetels), dat als gevolg van de brexit de Tories ziet vertrekken. Het zetelaantal van de liberalen zou nog tot 93 zetels opgekrikt worden indien ook La République en Marche van de Franse president Emmanuel Macron zich erbij aansluit. De ECR zou ook overvleugeld worden door ENF.

De uiterst rechtse fractie zou één van de grote winnaars kunnen worden, met een totaal van 59 zetels. Met de Lega van de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini en de Franse RN van Marine Le Pen heeft de fractie partijen die electoraal sterk staan in de lidstaten die de meeste verkozenen naar Straatsburg sturen. De Lega zou na het CDU van de Duitse bondskanselier Angela Merkel zelfs de tweede grootste nationale partij in Straatsburg worden.

De projectie is gebaseerd op peilingen die eind vorig jaar zijn afgenomen in alle lidstaten. Ze wordt voortaan elke twee weken geactualiseerd. De projecties zijn gebaseerd op de huidige samenstelling van de fracties in het Europees Parlement. Dat kan uiteraard veranderen na 26 mei. Partijen als LREM, die voor het eerst hun intrede maken in het Europese halfrond, moeten nog een alliantie kiezen. Ook is het mogelijk dat reeds aanwezige partijen nog van fractie veranderen.