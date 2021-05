Frankrijk heeft een 'grote stap' gezet door zijn verantwoordelijkheid bij de Rwandese genocide in 1994 te erkennen. 'We moeten het aanvaarden', zo heeft de Rwandese president Paul Kagame verklaard in een interview met de Franse media AFP en France Inter.

De Franse president Emmanuel Macron had donderdag bij zijn bezoek aan Rwanda de 'verantwoordelijkheid' van zijn land bij de genocide erkend, al beklemtoonde hij dat Frankrijk niet medeplichtig was. Er werden geen excuses uitgesproken, hoewel heel wat overlevenden en nabestaanden van de slachtoffers daarop hadden gehoopt.

'Er kan geen volledig bevredigend antwoord worden gegeven' in deze 'zeer complexe' zaak, zo reageert Kagame. 'Maar het is een grote stap. We moeten het erkennen, aanvaarden en werken aan andere stappen.'

'Iemand kan naar hier komen en zeggen 'het spijt me, ik verontschuldig me', maar er zullen altijd mensen zijn die zeggen dat het niet genoeg is. En dat is hun goed recht', vervolgt de Rwandese president. 'Ik denk niet dat er een mirakeloplossing is.'

De rol van Frankrijk voor, tijdens en na de Rwandese genocide van 1994, vormde jarenlang een struikelblok voor de goede relaties tussen beide landen.

De diplomatieke betrekkingen tussen Parijs en Kigali werden van 2006 tot 2009 zelfs volledig verbroken. Macrons verklaring van donderdag legt de basis voor een 'betere en diepere relatie tussen Rwanda en Frankrijk', besluit Kagame.

