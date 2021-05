De Franse president Emmanuel Macron heeft donderdag in Rwanda de 'verantwoordelijkheid' van zijn land erkend bij de genocide die in 1994 plaatsvond. Frankrijk 'was niet medeplichtig', maar 'het zwijgen heeft te lang de overhand gehad op het onderzoek naar de waarheid', aldus de Franse president.

Macron deed zijn uitspraken tijdens een officieel bezoek aan Rwanda. Het staatsbezoek geldt als de laatste stap in de normalisering van de relaties tussen beide landen.

De Franse president onderstreepte dat de Franse militairen geen aandeel hadden in de genocide die tussen april en juli 1994 het leven kostte aan minstens 800.000 Rwandezen. Wel gaf hij toe dat Frankrijk 'niet de juiste conclusies heeft getrokken'. Daarom heeft Frankrijk 'de plicht de geschiedenis onder ogen te zien en het leed te erkennen dat het het Rwandese volk heeft aangedaan door te lang de stilte te laten primeren op het onderzoek naar de waarheid'.

Macron voegde er nog aan toe dat zijn land door de waarschuwingen in de wind te slaan 'een verpletterende verantwoordelijkheid' droeg.

Immense moed

Kagame verwelkomde Macrons discours als 'waardevoller dan excuses'. 'Zijn woorden omvatten de waarheid', verklaarde de Rwandese president die Macron een 'immense moed' toedichtte. De komst van Macron zal ook een nieuw tijdperk inluiden in de relaties tussen beide landen, onderstreepte Kagame. 'Al zal de band nooit helemaal normaal worden. We delen namelijk een vreselijke en complexe geschiedenis', klonk het. De bedoeling is om 'een sterke en duurzame relatie te creëren, die gefundeerd is op wederzijdse prioriteiten', besloot de Rwandese president.

De relaties tussen Rwanda en Frankrijk zaten door de rol van de Fransen in de genocide jarenlang in het slop. In maart had een rapport van Franse historici nog geconcludeerd dat Parijs 'overweldigende verantwoordelijkheden' had in de Rwandese genocide. Frankrijk bleef blind voor de voorbereidingen van de volkerenmoord, luidde het. Bewijzen voor medeplichtigheid aan de dood van meer dan 800.000 mensen zijn er echter niet.

