Vijfentwintig jaar na de Rwandese genocide trok Knack naar het land van de duizend heuvels, waar de wonden verre van geheeld zijn. 'Zonder de genocide was ik vandaag nog samen met mijn vrouw en had ik geen hulp nodig.'

'Toen ik als twaalfjarig meisje alleen met mijn twee kleine broertjes verder moest, ben ik in de prostitutie beland. Een man stelde me voor te betalen opdat ik en mijn broertjes naar school konden als ik zijn minnares werd.' Nifwa Imyaka (35) was een van de vele wezen die er na de Rwandese genocide alleen voor stonden. Ze behaalde haar diploma, maar het land was verre van hersteld en jobs waren zeldzaam. 'Ik ben toen bij een andere man beland, van wie ik een kind kreeg.' Hij, zoals zo veel Rwandese mannen, ontliep zijn verantwoordelijkheid en liet haar alleen achter. 'Iedereen walgde van me. Ik had niks te verliezen en werd dan maar openlijk prostituee. Ik denk vandaag heel vaak aan hoe mijn leven zou zijn geweest zonder de genocide.' Ze wordt even stil. 'Ik huilde zelfs niet toen ze me vertelden dat mijn vader vermoord was. Iedereen stierf, zo was het gewoon. Misschien gingen wij ook sterven.' Met veel hulp van anderen wist Nifwa haar leven om te gooien. Vandaag verkoopt ze fruit en andere kleine dingen om samen met haar kinderen te overleven.

...