De coronapandemie heeft een 'verwoestende impact' gehad op de strijd tegen aids, malaria en tuberculose. De achteruitgang is ongezien, zo betreurt het Wereldfonds voor de strijd tegen deze ziektes in zijn jaarlijks rapport.

De cijfers van 2020 'bevestigen wat we vreesden op het moment dat covid-19 verscheen', vat uitvoerend directeur Peter Sands samen in het rapport. 'De impact van covid-19 is verwoestend geweest. Voor het eerst in onze geschiedenis (het Fonds werd opgericht in 2002, red.) gaan alle belangrijke indicatoren achteruit.'

De pandemie heeft de toegang tot de gezondheidssystemen, tot testcapaciteit en tot behandelingen in tal van landen ernstig verstoord. Vooral in de strijd tegen tuberculose had dat 'rampzalige gevolgen'. In 2020 is het aantal personen dat is behandeld voor een tuberculose die resistent is aan medicijnen gedaald met 19 procent. Ook de strijd tegen aids lijdt onder de pandemie. Het aantal besmette mensen dat een antiretrovirale behandeling genoot zat weliswaar nog steeds in de lift (+9 procent), maar het Fonds signaleert tegelijkertijd een 'alarmerende' achteruitgang van opsporings- en preventiediensten bij kwetsbare mensen.

Nigeria

De programma's tegen malaria lijken de impact van het coronavirus minder te voelen, aldus het rapport, maar ook hier daalde het aantal opsporingstests, met 4,3 procent.

Anderzijds zijn er ook enkele lichtpuntjes. In Nigeria bijvoorbeeld is het aantal ontdekte hiv-besmettingen de hoogte ingegaan omdat men besloot om mensen die naar een medisch centrum afzakten om een coronatest te ondergaan ook te testen op hiv. Ook is erger voorkomen door de snelle reactie van het Fonds op de pandemie, aldus het rapport. Het Fonds, een partnerschap tussen overheden, de civiele samenleving en de private sector, investeerde vorig jaar 4,2 miljard dollar om de middelen voor de strijd tegen deze ziektes op peil te houden.

