De Amerikaanse staten Pennsylvania en Nevada hebben bevestigd dat Joe Biden daar de presidentsverkiezingen heeft gewonnen van zijn rivaal Donald Trump

Daarmee wordt de positie van president Trump nog zwakker om iets te doen aan zijn verkiezingsnederlaag. Pennsylvania is een van de staten die doorslaggevend is voor de landelijke overwinning van Biden. Nevada maakt de zege van Biden alleen nog maar steviger.

Het campagneteam van de Republikein Trump wilde voorkomen dat Pennsylvania de Democratische uitdager tot winnaar zou uitroepen. De Trump-campagne stelt dat de president geen kans heeft gekregen om voldoende te procederen tegen vermeende verkiezingsfraude door de Democraten.

Trump beweert vooralsnog zonder bewijs dat er ten onrechte tienduizenden briefstemmen met gebreken zijn meegeteld om Biden aan de overwinning te helpen.

De bevestiging van de Biden-zeges in Pennsylvania en Nevada is de jongste in een reeks nederlagen voor Trump, die blijft weigeren zijn verlies te erkennen.

Wel is inmiddels een en ander in gang gezet om de geplande machtsoverdracht op 20 januari zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daar voelde de president de afgelopen weken nog niets voor. Zijn team spande rechtszaken aan en eiste hertellingen en controles in meerdere cruciale staten, maar die brachten hem niet dichter bij een tweede termijn.

De betwiste 'slagvelden' Georgia en Michigan bevestigden onlangs al de overwinning van Biden. Het is nu nog wachten op Arizona en Wisconsin.

Transitie

Via een tweet had president Donald Trump eerder op de dag al ingestemd met het begin van de transitie naar een regering Biden. Dat betekent dat president-elect Joe Biden binnenkort geld en (geheime) informatie krijgt om zich voor te bereiden op zijn presidentschap, en dat hij zijn plannen kan coördineren met de uitgaande ploeg.

Joe Biden zegt klaar te zijn om de wereld te leiden

De nieuwe Amerikaanse regering onder leiding van president Joe Biden is klaar om de wereld te leiden. Dat zei de opvolger van Donald Trump dinsdag bij de presentatie van een aantal sleutelfiguren in zijn regeringsteam op het vlak van veiligheid en buitenlands beleid.

'Laten we beginnen Amerika en de wereld weer te verenigen', verwees hij naar het 'America First'-beleid van Trump, die zich terugtrok uit tal van verdragen. 'We hebben geen tijd te verliezen als het gaat om nationale veiligheid en buitenlands beleid.' De namen van de betreffende ministers waren een dag eerder al bekendgemaakt. 'Het is een team dat het feit weerspiegelt dat Amerika terug is.' Biden wordt op 20 januari beëdigd.

Anthony Blinken zal als minister van Buitenlandse Zaken klaar staan op dag één, aldus Biden. Blinken beloofde dat diplomatie weer in ere wordt hersteld en de VS hun rol in organisaties als de VN weer gaan oppakken.

Alejandro Mayorkas gaat volgens Biden aan het hoofd van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid een einde maken aan het 'wrede' immigratiebeleid van Trump. En Avril Haines zal als coördinator de geheime diensten de VS veiliger maken.

Oud-minister John Kerry krijgt als speciaal gezant voor het klimaat ook een prominente rol. Hij zal vooropgaan in de actie tegen de 'existentiële bedreiging' die de klimaatverandering betekent. Biden noemde die 'een van de belangrijkste problemen' van deze tijd. De VS zullen weer partij worden in het klimaatakkoord van Parijs en er alles aan doen om de daarin afgesproken doelen te halen. 'Maar dat is niet genoeg. Falen is geen optie', aldus Kerry.

Nu de Trump-regering toestaat dat overheidsinformatie wordt gedeeld met Bidens team, zal zijn regering veel actiever zijn in het bestrijden van de coronapandemie, die de VS hard heeft geraakt. Aanstaand vicepresident Kamala Harris zei dat in die strijd de economische sectoren op een verantwoorde manier weer aan de slag kunnen gaan, 'geleid door feiten'

Trump verschijnt onverwacht in perszaal Witte Huis voor korte toespraak

De Amerikaanse president Donald Trump is dinsdag onverwacht en heel kort in de perszaal van het Witte Huis verschenen. Hij feliciteerde 'iedereen' met de Dow-Jonesindex, die kort daarvoor voor het eerst boven de 30.000 punten was uitgekomen. Ook zei hij het 'absoluut ongelooflijk' te vinden wat er gebeurt op het front van de vaccins tegen het coronavirus.

'Het cijfer 30.000 is heilig', aldus Trump. Niemand had volgens hem gedacht dat de beursmeter, waarin dertig grote Amerikaanse bedrijven zijn opgenomen, die grens ooit zou doorbreken. Hij verwees naar andere beursrecords tijdens zijn ambtstermijn en bedankte en feliciteerde de mensen in zijn regering die 'zo hard hebben gewerkt'.

Trump, die de verkiezingen heeft verloren maar dat nog niet heeft erkend, heeft al weken geen vragen van journalisten beantwoord. Ook nu deed hij dat niet. Dinsdag bevestigden de staten Nevada en Pennsylvania dat Joe Biden er de verkiezingen heeft gewonnen.

Daarmee wordt de positie van president Trump nog zwakker om iets te doen aan zijn verkiezingsnederlaag. Pennsylvania is een van de staten die doorslaggevend is voor de landelijke overwinning van Biden. Nevada maakt de zege van Biden alleen nog maar steviger.Het campagneteam van de Republikein Trump wilde voorkomen dat Pennsylvania de Democratische uitdager tot winnaar zou uitroepen. De Trump-campagne stelt dat de president geen kans heeft gekregen om voldoende te procederen tegen vermeende verkiezingsfraude door de Democraten. Trump beweert vooralsnog zonder bewijs dat er ten onrechte tienduizenden briefstemmen met gebreken zijn meegeteld om Biden aan de overwinning te helpen. De bevestiging van de Biden-zeges in Pennsylvania en Nevada is de jongste in een reeks nederlagen voor Trump, die blijft weigeren zijn verlies te erkennen. Wel is inmiddels een en ander in gang gezet om de geplande machtsoverdracht op 20 januari zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daar voelde de president de afgelopen weken nog niets voor. Zijn team spande rechtszaken aan en eiste hertellingen en controles in meerdere cruciale staten, maar die brachten hem niet dichter bij een tweede termijn. De betwiste 'slagvelden' Georgia en Michigan bevestigden onlangs al de overwinning van Biden. Het is nu nog wachten op Arizona en Wisconsin.Via een tweet had president Donald Trump eerder op de dag al ingestemd met het begin van de transitie naar een regering Biden. Dat betekent dat president-elect Joe Biden binnenkort geld en (geheime) informatie krijgt om zich voor te bereiden op zijn presidentschap, en dat hij zijn plannen kan coördineren met de uitgaande ploeg. De nieuwe Amerikaanse regering onder leiding van president Joe Biden is klaar om de wereld te leiden. Dat zei de opvolger van Donald Trump dinsdag bij de presentatie van een aantal sleutelfiguren in zijn regeringsteam op het vlak van veiligheid en buitenlands beleid.'Laten we beginnen Amerika en de wereld weer te verenigen', verwees hij naar het 'America First'-beleid van Trump, die zich terugtrok uit tal van verdragen. 'We hebben geen tijd te verliezen als het gaat om nationale veiligheid en buitenlands beleid.' De namen van de betreffende ministers waren een dag eerder al bekendgemaakt. 'Het is een team dat het feit weerspiegelt dat Amerika terug is.' Biden wordt op 20 januari beëdigd. Anthony Blinken zal als minister van Buitenlandse Zaken klaar staan op dag één, aldus Biden. Blinken beloofde dat diplomatie weer in ere wordt hersteld en de VS hun rol in organisaties als de VN weer gaan oppakken. Alejandro Mayorkas gaat volgens Biden aan het hoofd van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid een einde maken aan het 'wrede' immigratiebeleid van Trump. En Avril Haines zal als coördinator de geheime diensten de VS veiliger maken. Oud-minister John Kerry krijgt als speciaal gezant voor het klimaat ook een prominente rol. Hij zal vooropgaan in de actie tegen de 'existentiële bedreiging' die de klimaatverandering betekent. Biden noemde die 'een van de belangrijkste problemen' van deze tijd. De VS zullen weer partij worden in het klimaatakkoord van Parijs en er alles aan doen om de daarin afgesproken doelen te halen. 'Maar dat is niet genoeg. Falen is geen optie', aldus Kerry. Nu de Trump-regering toestaat dat overheidsinformatie wordt gedeeld met Bidens team, zal zijn regering veel actiever zijn in het bestrijden van de coronapandemie, die de VS hard heeft geraakt. Aanstaand vicepresident Kamala Harris zei dat in die strijd de economische sectoren op een verantwoorde manier weer aan de slag kunnen gaan, 'geleid door feiten' De Amerikaanse president Donald Trump is dinsdag onverwacht en heel kort in de perszaal van het Witte Huis verschenen. Hij feliciteerde 'iedereen' met de Dow-Jonesindex, die kort daarvoor voor het eerst boven de 30.000 punten was uitgekomen. Ook zei hij het 'absoluut ongelooflijk' te vinden wat er gebeurt op het front van de vaccins tegen het coronavirus.'Het cijfer 30.000 is heilig', aldus Trump. Niemand had volgens hem gedacht dat de beursmeter, waarin dertig grote Amerikaanse bedrijven zijn opgenomen, die grens ooit zou doorbreken. Hij verwees naar andere beursrecords tijdens zijn ambtstermijn en bedankte en feliciteerde de mensen in zijn regering die 'zo hard hebben gewerkt'. Trump, die de verkiezingen heeft verloren maar dat nog niet heeft erkend, heeft al weken geen vragen van journalisten beantwoord. Ook nu deed hij dat niet. Dinsdag bevestigden de staten Nevada en Pennsylvania dat Joe Biden er de verkiezingen heeft gewonnen.