Video: oud-president Hu Jintao onverwachts weggeleid uit partijcongres

In een ongebruikelijke scène in de anders erg gechoreografeerde slotceremonie van het congres van de Communistische partij in China werd de 79-jarige oud-president Hu Jintao door twee zaalstewards van het podium geleid.

De fragiel ogende Hu Jintao wordt niet echt gezien als een aanhanger van de huidige partijleider, Xi Jinping. Hij behoort tot het kamp van de Communistische Jeugdliga in de partij, die door Xi Jinping werd verzwakt.

De voormalige president had in 2012 na twee termijnen het ambt van secretaris-generaal overgedragen aan Xi Jinping. Hu Jintao staat voor het oude ‘collectieve’ leiderschapsmodel met vertegenwoordigers van verschillende facties en met leeftijds- en termijnlimieten, die de 69-jarige Xi Jinping nu met zijn derde termijn terzijde wil schuiven.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Chinese premier Li Keqiang verliest plaats in hoogste machtsorgaan van partij

De Communistische Partij van China heeft zaterdag in Peking haar congres afgesloten. Sinds afgelopen zaterdag kwamen meer dan 2.300 door de verschillende partijorganen gekozen afgevaardigden achter gesloten deuren bijeen in Peking om het leiderschap van de partij te herschikken en de toekomstige koers van het land uit te stippelen.

De huidige Chinese premier Li Keqiang ontbreekt op de lijst met leden van het nieuwe Centraal Comité van de Communistische Partij, een soort intern ‘parlement’ van de partij. Li kan daardoor ook geen lid worden van het hoogste machtsorgaan van de partij, het Permanent Comité van het Politbureau.

De 67-jarige politicus had in maart, tijdens de jaarlijkse vergadering van het Nationaal Volkscongres, al aangekondigd dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou stellen voor het premierschap. Li heeft er al twee ambtstermijnen als premier opzitten. Maar een andere topfunctie leek wel nog tot de mogelijkheden te behoren. Zo waren er speculaties over een benoeming als parlementsvoorzitter, waarmee hij de feitelijke nummer twee van het land zou worden, na staats- en partijleider Xi Jinping.

Anderzijds doen er ook geruchten de ronde over meningsverschillen tussen de twee politici, die deel uitmaken van verschillende kampen binnen de partij.

Derde termijn voor Xi

Zondag wordt Xi Jinping waarschijnlijk herbenoemd tot secretaris-generaal van de Communistische Partij om in maart volgend jaar een derde en nooit eerder geziene presidentiële termijn van vijf jaar te krijgen. Hij staat bekend als de machtigste leider sinds Mao Zedong, de grondlegger van het communistische