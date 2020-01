Aan twee universiteiten in de Iraanse hoofdstad Teheran zijn ook zondag mensen op straat gekomen. Dat melden ooggetuigen aan onder meer DPA en de BBC. Ook zaterdagavond kwamen duizenden Iraniërs op straat voor protestacties naar aanleiding van het neerhalen van de Boeing van Ukraine International Airlines door Iran.

De oproerpolitie was zondagochtend massaal uitgerukt in Teheran om demonstranten af te schrikken. Toch is volgens de BBC op online video's te zien dat honderden demonstraten op straat kwamen. Ze scanderen onder meer slogans tegen de Iraanse regering. Nog volgens de Britse openbare omroep zijn er ook in andere Iraanse steden protesten aan de gang.

Enkele Iraanse kranten besteden zondag aandacht aan de crash van het Oekraïens vliegtuig. De koppen luiden onder meer 'Schaamte' en 'Onvergeeflijk'. De regeringsgezinde kranten hebben dan weer lof voor de 'eerlijkheid' van het Iraanse regime.

Ook zaterdagavond waren er al protesten in Iran nadat de regering had toegegeven dat de schuld bij Iran lag. De betogers eisten onder meer het ontslag van Ali Khamenei, de hoogste geestelijke leider van Iran, en straffen voor de verantwoordelijken die het drama wilden toedekken. De politie kwam tussenbeide en dreef de manifestanten uiteen die 'destructieve en radicale' slogans riepen.

Tijdens die protesten werd Rob Macaire, de Britse ambassadeur in Iran, opgepakt omdat hij voor de universiteit Amir Kabir de demonstranten zou hebben aangezet tot 'radicale acties'. De ambassadeur werd na enkele uren opnieuw vrijgelaten, maar moest zich zondag bij het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aanbieden.

Macaire ontkende zondag dat hij deelnam aan de manifestatie. 'Ik nam wel deel aan een evenement dat werd aangekondigd als een wake voor de slachtoffers van de tragedie met het vliegtuig van Ukraine International Airlines. Na vijf minuten ben ik vertrokken toen de manifestanten slogans begonnen te scanderen tegen de autoriteiten.'

Lees ook: Britse ambassadeur in Teheran korte tijd opgepakt

De oproerpolitie was zondagochtend massaal uitgerukt in Teheran om demonstranten af te schrikken. Toch is volgens de BBC op online video's te zien dat honderden demonstraten op straat kwamen. Ze scanderen onder meer slogans tegen de Iraanse regering. Nog volgens de Britse openbare omroep zijn er ook in andere Iraanse steden protesten aan de gang. Enkele Iraanse kranten besteden zondag aandacht aan de crash van het Oekraïens vliegtuig. De koppen luiden onder meer 'Schaamte' en 'Onvergeeflijk'. De regeringsgezinde kranten hebben dan weer lof voor de 'eerlijkheid' van het Iraanse regime. Ook zaterdagavond waren er al protesten in Iran nadat de regering had toegegeven dat de schuld bij Iran lag. De betogers eisten onder meer het ontslag van Ali Khamenei, de hoogste geestelijke leider van Iran, en straffen voor de verantwoordelijken die het drama wilden toedekken. De politie kwam tussenbeide en dreef de manifestanten uiteen die 'destructieve en radicale' slogans riepen. Tijdens die protesten werd Rob Macaire, de Britse ambassadeur in Iran, opgepakt omdat hij voor de universiteit Amir Kabir de demonstranten zou hebben aangezet tot 'radicale acties'. De ambassadeur werd na enkele uren opnieuw vrijgelaten, maar moest zich zondag bij het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aanbieden. Macaire ontkende zondag dat hij deelnam aan de manifestatie. 'Ik nam wel deel aan een evenement dat werd aangekondigd als een wake voor de slachtoffers van de tragedie met het vliegtuig van Ukraine International Airlines. Na vijf minuten ben ik vertrokken toen de manifestanten slogans begonnen te scanderen tegen de autoriteiten.'