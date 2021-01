De Oostenrijkse minister van Werk, Familie en Jeugd, Christine Aschbacher van de conservatieve ÖVP, heeft zaterdagavond haar ontslag aangekondigd. Ze wordt beschuldigd van plagiaat in verschillende werken die ze maakte aan de universiteit.

Stefan Weber, een bekende fraudejager met een blog, had verklaard dat de minister in haar masterproef en doctoraat plagiaat pleegde, verkeerd citeerde en in slecht Duits schreef.

De 37-jarige Aschbacher ontkent de fraudebeschuldiging, maar zegt op te stappen om 'haar familie te beschermen'. Ze was nog maar een jaar minister. Premier Sebastian Kurz, partijgenoot van Aschbacher, liet via Twitter weten de beslissing van Aschbacher te respecteren, en bedankte haar voor haar werk tijdens de pandemie. Maandag zal hij een nieuwe minister voorstellen.

Stefan Weber, een bekende fraudejager met een blog, had verklaard dat de minister in haar masterproef en doctoraat plagiaat pleegde, verkeerd citeerde en in slecht Duits schreef. De 37-jarige Aschbacher ontkent de fraudebeschuldiging, maar zegt op te stappen om 'haar familie te beschermen'. Ze was nog maar een jaar minister. Premier Sebastian Kurz, partijgenoot van Aschbacher, liet via Twitter weten de beslissing van Aschbacher te respecteren, en bedankte haar voor haar werk tijdens de pandemie. Maandag zal hij een nieuwe minister voorstellen.