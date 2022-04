Het Russische ministerie van Justitie heeft vrijdag de registratie van mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch (HRW) en Amnesty International geannuleerd. Ook dertien andere buitenlandse ngo's en stichtingen zijn niet langer welkom in Moskou. Dat meldt HRW zaterdagochtend.

HRW was al dertig jaar aanwezig in Rusland, en de annulering van de registratie komt er enkele dagen nadat de ontbinding van de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial in beroep werd bevestigd. Eerder deze week besliste de Algemene Vergadering van de VN ook om Rusland te schorsen in de VN-Mensenrechtenraad. 'We blijven werken op Rusland', zegt HRW-topman Ken Roth in een reactie. 'Dit nieuwe IJzeren Gordijn maakt geen einde aan onze inspanningen om de rechten van alle Russen te verdedigen en burgers in Oekraïne te beschermen.'

Volgens HRW werd in de verklaring van het Russische ministerie in vage termen verwezen naar schendingen van Russische wetgeving, 'maar het lijdt weinig twijfel dat deze stap deel uitmaakt van de nu al jaren durende pogingen van de regering om kritische stemmen in Rusland het zwijgen op te leggen'. Die repressie is nog versneld sinds de Russische invasie in Oekraïne, stelt de mensenrechtenorganisatie vast. (Belga)