‘Poetin moet zijn falen in Oekraïne wel verkopen als een succes’

In het Russische leger is aan alles gebrek, behalve aan sloebers om de dood in te sturen. De economie zucht onder inflatie en de enorme financiële reserves zijn verdampt. Vladimir Poetin heeft het verpest, maar niemand in het Kremlin durft het te zeggen, schrijft Robbert de Witt.

In Moskou is het sinds vorige week Kerst, Nieuwjaar en Pasen ineen, schreef het gezaghebbende Amerikaanse blad Foreign Policy. Er heerst in Rusland voor het eerst in drie jaar een jubelstemming omdat Donald Trump eerst Europa voor de bus gooide en vervolgens Volodymyr Zelensky erachteraan smeet.

Europa mag namelijk niet meepraten over hoe Amerika en Rusland de ergste oorlog op het continent sinds 1945 gaan beëindigen. En Zelensky is volgens de Amerikaanse president een dictator die de oorlog nooit had moeten beginnen.

Trump had bovendien al voor zijn overleg met Vladimir Poetin cruciale onderhandelingspunten weggegeven: ­Oekraïne kan het wel vergeten dat het lid wordt van de NAVO, en o ja, Rusland mag de op Oekraïne veroverde gebieden houden.

Talkshow-host Jevgeni Popov was uitgelaten. ‘Trump doet nu ons werk en zaagt Europa in stukjes!’ In de populaire nieuwsshow De avond met Vladimir Solovyov riep een politicoloog: ‘We kunnen de Europeanen duidelijk maken dat we nu Brussel, Londen of Parijs kunnen aanvallen, want artikel 5 van de NAVO geldt niet meer.’

Er werd opgemerkt dat Poetin toch mooi zijn zin heeft gekregen, want hij wilde immers een einde aan de voortdurende uitbreiding van de NAVO. Dat was zelfs de aanleiding voor die hele ‘speciale militaire operatie’.

Althans, dat kraaien de Russen nu, Poetin noemde drie jaar geleden wel meer redenen. Zoals de genocide die Oekraïne zou plegen op de Russischtalige Oekraïners in het (inmiddels bezette) oosten van het land. Ook wilde Poetin het ‘nazistische regime’ in Kiev verwijderen en het land volledig demilitariseren.

Vooraanstaande Russen moeten meehuilen met Poetins leugen

Wat voor deal Trump en Poetin ook sluiten, Poetin zal zijn geknechte volk zeggen dat al zijn doelen zijn bereikt en dat Rusland als overwinnaar tevoorschijn is gekomen uit de oorlog die aan honderdduizenden het leven heeft gekost.

Juist vanwege de gigantische offers is het noodzakelijk dat Poetin zijn grootste blunder verkoopt als een succes. Vooraanstaande Russen, zoals talkshow-hosts, politici en analisten, moeten meehuilen met deze leugen. Terwijl ze toch ook zullen beseffen dat Rusland alleen maar heeft verloren door Poetins falen.

Poetins trauma: imploderen Soviet-imperium

Wie Vladimir Vladimirovitsj Poetin wil begrijpen, schreef zijn Duitse biograaf Boris Reitschuster, moet teruggaan naar de tijd dat de jonge Poetin KGB-spion was in de DDR. Eind jaren tachtig maakte hij de opstand van de Oost-Duitsers tegen het door Moskou aangestuurde communistische regime mee.

Poetin moest toekijken toen boze burgers in 1989 het KGB-kantoor in Dresden dreigden te bestormen. Het Soviet-imperium implodeerde en Poetin raakte getraumatiseerd, aldus Reitschuster. In de veertig jaar sindsdien heeft Poetin maar één doel: dat door Moskou gedomineerde imperium herstellen.

De omhooggevallen spion Poetin heeft gefaald

Terug naar 2025, en het is duidelijk hoezeer de omhooggevallen spion heeft gefaald. Zou je Europa van boven kunnen overzien, dan wordt bijvoorbeeld zichtbaar hoezeer de grens van de Russische invloedssfeer is teruggetrokken onder Poetins bewind.

Inmiddels zijn vrijwel alle landen van het Warschaupact, de Sovjet-tegenhanger van de NAVO, overgestapt naar ‘het Westen’. Alleen Wit-Rusland is nog aan de zijde van Moskou, en ook alleen maar omdat daar een dictator zit die de wens van zijn burgers wurgt.

Het nog vrije deel van Oekraïne zal misschien nooit NAVO-lid worden, maar terugkeren naar kamp-Moskou, nee, dat ziet niemand gebeuren na al het bloedvergieten door het Russische leger. Zweden en Finland, beide welvarend en strategisch gelegen, hebben de NAVO versterkt.

Poetin heeft de Russische economie opgeblazen

In eigen land moet Poetin maar hopen dat de honderdduizenden gesneuvelden hem uiteindelijk niet kwalijk worden genomen en zijn val inluiden. Zijn leger raakt uitgeput. The Economist berekende dat de helft van de 7.300 Russische tanks is uitgeschakeld. In het leger is aan alles gebrek, behalve aan sloebers om de dood in te sturen.

Het Russische leger blijkt helemaal niet in staat het veel kleinere Oekraïense leger te verslaan. Mede dankzij westers wapentuig, dat in alle opzichten superieur blijkt aan het roestige Russische spul. De hele wereld zag het.

De Russische economie zucht onder inflatie. De enorme financiële reserves die het Kremlin had dankzij de verkoop van olie en gas, smelten weg als sneeuw in de voorjaarszon. Vladimir Poetin heeft het verprutst, maar doet alsof hij heeft gewonnen en niemand in het Kremlin durft te zeggen dat deze keizer geen kleren aan heeft.