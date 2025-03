Reacties op de clash tussen Zelensky en Trump: ‘De vrije wereld heeft een nieuwe leider nodig’

Verbijstering en ontzetting: van de Duitse verkiezingswinnaar Friedrich Merz tot de Franse president Macron en zelfs de Australische premier Albanese – Europese en internationale politici reageren op de gebeurtenissen in het Witte Huis en verzekeren Oekraïne van hun steun: ‘Oekraïne staat er niet alleen voor.’

Na de ongekende gebeurtenissen in het Witte Huis reageert de (Westerse) wereld. De Amerikaanse president Donald Trump verweet Volodymyr Zelensky ondankbaarheid en gebrek aan bereidheid tot vrede.

‘Oekraïne staat er niet alleen voor’, schrijft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock op X. ‘Duitsland, samen met onze Europese bondgenoten, staat eensgezind achter #Oekraïne en tegen de Russische agressie. Oekraïne kan rekenen op onwankelbare steun van Duitsland, Europa en daarbuiten. Hun verdediging van democratie en streven naar vrede en veiligheid is ook die van ons.’

De vrije wereld heeft een nieuwe leider nodig. Die bedenking heeft de hoge vertegenwoordiger van het EU-buitenlands beleid Kaja Kallas vrijdagavond gedeeld na de ongeziene ruzie tussen de presidenten Donald Trump en Volodymyr Zelensky in het Witte Huis. ‘Het is aan ons, Europeanen, om die uitdaging aan te gaan”, stelt Kallas, die de Europese steun voor Oekraïne nog eens benadrukte. ‘Wij zullen onze steun aan Oekraïne opvoeren, zodat zij de agressor kunnen blijven bestrijden.’

Of in de woorden van de Franse president Emmanuel Macron: ‘Er is een agressor: Rusland. Er is een slachtoffer: Oekraïne. Drie jaar geleden was het juist om Oekraïne te steunen en Rusland sancties op te leggen – en dat blijft het. Met “we” bedoel ik de Amerikanen, Europeanen, Canadezen, Japanners en vele anderen.’

Ook premier Bart De Wever (N-VA) heeft vrijdagavond op X herhaald dat België achter Oekraïne en het Oekraïense volk blijft staan. ‘Wij staan achter Oekraïne en het Oekraïense volk in hun historische strijd om zichzelf te verdedigen tegen een niet-uitgelokte Russische agressie. Hun strijd is onze strijd. Verenigd staan we sterk’, aldus de premier.

De Duitse verkiezingswinnaar Friedrich Merz neemt ook duidelijk positie. ‘Beste Volodymyr @zelenskyyua, wij staan aan de zijde van #Oekraïne, in goede en in moeilijke tijden. In deze verschrikkelijke oorlog mogen we de agressor en het slachtoffer nooit verwarren’, schrijft hij op X.

‘Dringende top met VS’

De Italiaanse premier Giorgia Meloni riep daarentegen vrijdagavond op tot “een dringende top” tussen “Europa, de Verenigde Staten en hun bondgenoten”. Er mag geen haar in de boter komen in het trans-Atlantische bondgenootschap, aldus de Italiaanse. “Elke verdeeldheid van het Westen maakt ons allen zwakker en begunstigt diegenen die graag het verval van onze beschaving zien”, aldus Meloni in een verklaring. “Niemand profiteert van verdeeldheid.” Volgens Meloni dringt een open debat zich op “hoe we de grote uitdagingen van vandaag willen aanpakken, te beginnen met Oekraïne”.

Australië ‘staat aan de zijde van Oekraïne’ zolang het nodig is, aldus de Australische premier Anthony Albanese. “Het Oekraïense volk vecht niet enkel voor nationale soevereiniteit, maar ook voor respect voor het internationaal recht’, aldus de premier in Sydney. Zijn Nieuw-Zeelandse collega had eerder een soortgelijk signaal gegeven.