De bevelhebber van de resterende Oekraïense troepen in havenstad Marioepol heeft in een korte videoboodschap opgeroepen tot een evacuatie van zijn troepen naar een derde land. Die troepen verdedigen de gigantische site van de Azovstal-fabriek, waar ook honderden burgers hun toevlucht gezocht hebben. 'Dit is onze oproep naar de wereld', zei Serhiy Volyna, bevelhebber van de 36e Marinebrigade. "Dit kan de laatste oproep van ons leven zijn. We gaan waarschijnlijk onze laatste dagen, zo niet uren, tegemoet."

'De vijand is met tien keer meer dan wij',zegt Volyna in de videobooschap. 'We roepen alle wereldleiders op ons te helpen.' Volyna zegt dat het Russische leger op alle niveaus in het voordeel is: in de lucht, op de grond, met artillerie, uitrusting en tanks. De Oekraïense bevelhebber wil een 'extractieprocedure' en eist dat iedereen, soldaten, de meer dan 500 gewonde militairen en de honderden burgers, in veiligheid gebracht worden op het grondgebied van een derde land. Volyna ging dinsdag al viraal met een oproep voor hulp, gericht aan onder meer paus Franciscus.

'In uw leven heeft u vast al veel gezien, maar ik ben er zeker van dat u nog nooit gezien hebt wat in Marioepol gebeurt", klonk het in die brief. "Dit is de hel op aarde.' De strategisch belangrijke havenstad werd op 1 maart volledig omsingeld door Russische troepen. De stad en de haven zouden grotendeels in puin gelegd zijn. Volgens de Russen verschansen zich momenteel goed 2.500 Oekraïense soldaten en 400 huurlingen op de terreinen van de staalfabriek. Kiev meldt dat ongeveer 1.000 burgers zich daar bevinden. Moskou heeft de resterende Oekraïense troepen al herhaaldelijk opgeroepen om zich over te geven. (Belga)