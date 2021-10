De Noord-Koreaanse staatstelevisie heeft beelden uitgezonden van een merkwaardig militair machtsvertoon.

Het gaat om een optreden van het leger in Pyongyang, onder toezicht van onder anderen leider Kim Jong-un, meldt onder meer nieuwszender BBC World.

Op de beelden van het evenement is te zien - zonder uitspraak te kunnen doen over de betrouwbaarheid ervan - hoe soldaten lijken bakstenen te breken met hun blote handen, ijzeren staven te buigen met hun halzen en betonplaten stuk te laten slaan op hun buik... terwijl ze op een spijkerbed liggen.

Volgens de Noord-Koreaanse media moet een en ander vijanden duidelijk maken dat de soldaten 'ijzeren vuisten hebben om de vrede van het land te beschermen'.

Eerder deze week gaf Kim Jong-un nog de sombere toestand van de Noord-Koreaanse economie toe. Hij spoorde in een toespraak naar aanleiding van de 76ste verjaardag van de oprichting van de arbeiderspartij zijn ambtenaren aan om de levensomstandigheden van de Noord-Koreanen te verbeteren.

De Noord-Koreaanse economie bevindt zich in een lamentabele toestand. Het land is zo goed als geïsoleerd van de rest van de wereld.

