Noord-Korea is klaar met een ontwerp voor een kernonderzeeër. Dat heeft leider Kim Jong Un verklaard volgens het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA.

Kim was een engagement aangegaan voor 'volledige denuclearisering van het Koreaanse schiereiland' tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in 2018. Een kalender om die belofte werkelijkheid te maken, kwam er niet. Nu heeft de Noord-Koreaanse leider tijdens een bijeenkomst van zijn Arbeiderspartij aangekondigd dat zijn land een ontwerp klaar heeft om zich te versterken met een nucleaire onderzeeboot. Kim zou ook hebben aangegeven verder nucleaire capaciteit te willen uitbouwen. De Verenigde Staten zijn 'onze grootste vijand', klonk het ook. 'Wie ook de persoon aan de macht is, de ware aard van het beleid tegen Noord-Korea zal nooit veranderen', zou Kim volgens KCNA hebben gezegd, zonder Joe Biden bij naam te noemen.