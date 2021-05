Het parlement van Hongkong zonder oppositieleden heeft woensdag nieuwe bevoegdheden gegeven aan de pro-Peking regering. Door een wet kunnen mensen die 'ontrouw' zijn aan de lokale regering of aan China uit hun openbaar ambt gezet worden of kan hen verboden worden deel te nemen aan de verkiezingen.

Deze wet sluit aan bij de brede hervormingen die Peking wil doorvoeren in het al beperkte kiessysteem van Hongkong. Het aantal rechtstreeks verkozenen zal drastisch dalen en enkel 'vurige patriotten' kunnen nog een carrière maken in de politiek.

Veertig parlementsleden stemden voor de wet, één iemand stemde tegen. In het parlement zetelen geen oppositieleden meer sinds 2020. De prodemocratische oppositie nam in november collectief ontslag uit protest tegen de afzetting van vier van haar leden. Volgens de nieuwe wet moet elke bekleder van een publiek ambt een 'eed van trouw' afleggen die hij heel zijn leven trouw moet blijven. Deze verplichting tot gehoorzaamheid aan de autoriteiten heeft betrekking op de belangrijke regeringsfunctionarissen, kabinetsleden, parlementsleden, rechters en de meer dan 470 leden van de districtsraden.

Die laatste zijn de enige rechtstreeks verkozen vertegenwoordigers van Hongkong.

Eind 2019 hebben de prodemocratische kandidaten in de districtsraden de verkiezingen gewonnen. Een verkiezing die de greep van Peking op het semiautonome gebied duidelijk afwijst.

Trouw controleren

Minstens 26 leden van de districtraden hebben dan ook ontslag genomen in de weken voor de stemming van deze nieuwe wet. De wet schenkt uitgebreide macht aan de autoriteiten om de trouw te controleren. De wet stelt dat politieke meningen van bekleders van een publiek ambt vergeleken worden met een positieve en een negatieve lijst om zich te beschermen tegen elke actie die de nationale veiligheid in het gedrag brengt.

Wanneer aan hun trouw getwijfeld wordt, worden ze door deze wet onmiddellijk geschorst door het secretariaat voor Justitie en kunnen ze zich vijf jaar lang niet kandidaat stellen voor de verkiezingen.

'Sommige personen kunnen wel serieus lijken wanneer ze de eed afleggen maar plegen daarna illegale handelingen', verklaarde een pro-Peking parlementslid.

De pro-Peking regering bereidt een nieuwe reeks wetten voor die een comité de macht zal geven om samen met de inlichtingendiensten van de politie te beoordelen of een kandidaat volgens hen een risico is voor de nationale veiligheid.

