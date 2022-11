Nieuwe megaraket van Nasa voor het eerst gelanceerd naar maan

De nieuwe megaraket van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap Nasa is woensdag iets voor 2 uur lokale tijd (8 uur Belgische tijd) gelanceerd vanuit het Kennedy Space Center op Cape Canaveral in Florida, voor de eerste Artemis-missie naar de maan.

De testvlucht zonder bemanning met de SLS-raket, de krachtigste ter wereld, markeert het grote debuut van het Amerikaanse programma voor de terugkeer naar de maan. Vijftig jaar na de Apollo-maanmissie is Nasa met de test, die bekendstaat als Artemis I, begonnen met een cruciale eerste stap om opnieuw astronauten op het maanoppervlak te krijgen.

‘Voor de Artemis-generatie, dit is voor jullie’, zei lanceringsdirecteur Charlie Blackwell-Thompson, de eerste vrouw die bij Nasa die functie heeft, voordat ze het startsein gaf. Bovenop de SLS-raket staat de Orion-capsule, die uiteindelijk astronauten naar de maan zal brengen. Voor deze testvlucht zal die capsule niet op de maan landen, maar zich tot 64.000 kilometer voorbij de maan wagen, een record voor een ruimtevaartuig waarin bemanning kan zitten.

Het doel van de Artemis I-missie, die iets meer dan 25 dagen zal duren, is om na te gaan of het nieuwe ruimtevaartuig veilig is om in de komende jaren een bemanning naar de maan te vervoeren. Aan boord van de Artemis zijn zo’n driehonderd sensoren van Belgische makelij. De sensoren zijn afkomstig van het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN in Mol.