Het nieuwe rapport van de VN-klimaatpanel (IPCC) dat maandag verschijnt, wordt "de meest ernstige waarschuwing" over de rol van de mens in de opwarming van de aarde. Dat zegt Alok Sharma, Brits minister en de voorzitter van de COP26, de Klimaatconferentie van Glasgow.

'Dit zal de scherpste waarschuwing zijn over het feit dat menselijk gedrag de opwarming van de aarde versnelt, aldus Sharma in een interview met de Britse krant The Observer. In hetzelfde interview benadrukt Sharma het beslissende karakter van de klimaatconferentie in Glasgow in november. 'We kunnen het ons niet verloorloven twee, vijf of tien jaar te wachten', zegt Sharma nog. Volgens hem is er nog tijd, maar komen we 'akelig dicht bij het moment dat het te laat zal zijn'.

Het nieuwe VN-klimaatrapport zal volgens hem een 'wake-up call zijn voor al wie nog niet begrepen heeft dat het komende decennium beslissend wordt om actie te ondernemen'. Het rapport zal ook aantonen dat 'menselijke activiteit aan de basis ligt van de alarmerende snelheid van de klimaatopwarming'.

Als de VN-Klimaatconferentie zou mislukken, zou dat volgens Sharma een 'ramp' zijn. 'Er is geen ander woord voor', zegt de Brit. 'Vorig jaar was het heetste ooit geregistreerde jaar, het voorbije decennium het heetste ooit geregistreerde decennium'.

De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn volgens Sharma al duidelijk merkbaar, verwijzend naar de overstromingen in Europa en China, de bosbranden en de recordtemperaturen die in Noord-Amerika zijn gemeten.

'Dit zal de scherpste waarschuwing zijn over het feit dat menselijk gedrag de opwarming van de aarde versnelt, aldus Sharma in een interview met de Britse krant The Observer. In hetzelfde interview benadrukt Sharma het beslissende karakter van de klimaatconferentie in Glasgow in november. 'We kunnen het ons niet verloorloven twee, vijf of tien jaar te wachten', zegt Sharma nog. Volgens hem is er nog tijd, maar komen we 'akelig dicht bij het moment dat het te laat zal zijn'. Het nieuwe VN-klimaatrapport zal volgens hem een 'wake-up call zijn voor al wie nog niet begrepen heeft dat het komende decennium beslissend wordt om actie te ondernemen'. Het rapport zal ook aantonen dat 'menselijke activiteit aan de basis ligt van de alarmerende snelheid van de klimaatopwarming'. Als de VN-Klimaatconferentie zou mislukken, zou dat volgens Sharma een 'ramp' zijn. 'Er is geen ander woord voor', zegt de Brit. 'Vorig jaar was het heetste ooit geregistreerde jaar, het voorbije decennium het heetste ooit geregistreerde decennium'. De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn volgens Sharma al duidelijk merkbaar, verwijzend naar de overstromingen in Europa en China, de bosbranden en de recordtemperaturen die in Noord-Amerika zijn gemeten.