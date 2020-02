Als gevolg van de escalatie van het conflict tussen Turkije en Syrië vindt vrijdag een bijzondere zitting van de Noord-Atlantische Raad van de NAVO plaats. Dat blijkt uit een mededeling van het militaire bondgenootschap. De zitting komt er op vraag van Ankara.

Turkije beroept zich op artikel 4 van het NAVO-verdrag. Dat artikel stelt dat lidstaten om overleg kunnen vragen wanneer ze van mening zijn dat 'de territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid van een der partijen wordt bedreigd'.

In de Noord-Atlantische Raad zetelen de ambassadeurs van de 29 NAVO-lidstaten. Het is het belangrijkste beslissingsorgaan van de alliantie.

Het Turkse verzoek is een gevolg van het geweld in de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië. Daar waren donderdag 33 Turkse militairen om het leven gekomen bij een luchtaanval die wordt toegeschreven aan het Syrische leger.

Die Turkse militairen bevonden zich tussen 'terroristische gevechtseenheden'. Dat zegt het Russische ministerie van Defensie althans. Moskou benadrukt ook dat de luchtaanval niet uitgevoerd werd door Russische toestellen.

Rusland, dat militaire steun geeft aan het Syrische regime van Bashar al-Assad, beklemtoont vrijdagmorgen dat de aanval niet uitgevoerd werd door de Russische luchtmacht. 'Turkse militairen, die zich te midden van terroristische gevechtseenheden bevonden, zijn onder vuur genomen door Syrische soldaten', zo meldt het ministerie. Moskou en Damascus bestempelen alle milities die tegen Assad strijden als 'terroristen'.

De Turkse regering had Rusland niet op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de militairen, stelt Moskou nog. Volgens een Turks-Russische overeenkomst worden de Turkse militairen verondersteld hun posities door te geven Moskou, om gewapende incidenten tussen beide landen te voorkomen.

Het leger van Bashar al-Assad rukt sinds enkele weken met Russische steun steeds verder op in Idlib, waar zich de laatste rebellenbastions bevinden. Dat offensief heeft ook geleid tot een enorme vluchtelingenstroom richting Turkije, dat al 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt.

Turkije beroept zich op artikel 4 van het NAVO-verdrag. Dat artikel stelt dat lidstaten om overleg kunnen vragen wanneer ze van mening zijn dat 'de territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid van een der partijen wordt bedreigd'. In de Noord-Atlantische Raad zetelen de ambassadeurs van de 29 NAVO-lidstaten. Het is het belangrijkste beslissingsorgaan van de alliantie. Het Turkse verzoek is een gevolg van het geweld in de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië. Daar waren donderdag 33 Turkse militairen om het leven gekomen bij een luchtaanval die wordt toegeschreven aan het Syrische leger.Die Turkse militairen bevonden zich tussen 'terroristische gevechtseenheden'. Dat zegt het Russische ministerie van Defensie althans. Moskou benadrukt ook dat de luchtaanval niet uitgevoerd werd door Russische toestellen. Rusland, dat militaire steun geeft aan het Syrische regime van Bashar al-Assad, beklemtoont vrijdagmorgen dat de aanval niet uitgevoerd werd door de Russische luchtmacht. 'Turkse militairen, die zich te midden van terroristische gevechtseenheden bevonden, zijn onder vuur genomen door Syrische soldaten', zo meldt het ministerie. Moskou en Damascus bestempelen alle milities die tegen Assad strijden als 'terroristen'. De Turkse regering had Rusland niet op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de militairen, stelt Moskou nog. Volgens een Turks-Russische overeenkomst worden de Turkse militairen verondersteld hun posities door te geven Moskou, om gewapende incidenten tussen beide landen te voorkomen. Het leger van Bashar al-Assad rukt sinds enkele weken met Russische steun steeds verder op in Idlib, waar zich de laatste rebellenbastions bevinden. Dat offensief heeft ook geleid tot een enorme vluchtelingenstroom richting Turkije, dat al 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt.