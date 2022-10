Meer dan 150 mensenrechtenactivisten in 9 maanden tijd vermoord in Colombia

In de eerste maanden van het jaar zijn in Colombia minstens 157 verdedigers van de mensenrechten om het leven gebracht. Dat meldt het kantoor van bemiddelaar Carlos Camargo, die toezicht houdt op de eerbiediging van de mensenrechten in het land. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er “slechts” 109.

Onder de 157 gedode militanten bevinden zich 32 mensen die deel uitmaken van de inheemse bevolking, terwijl slechts 4,4 procent van de 50 miljoen Colombianen behoort tot een inheems volk. Sinds het vredesakkoord met de guerillabeweging FARC in 2016 werden verschillende leiders van etnische gemeenschappen vermoord.

Ngo’s bevestigen dat de moorden het werk zijn van guerilleros die nog actief zijn, drugdealers en agenten van de staat. “Ik lanceer een nieuwe oproep aan de illegale gewapende groepen om het leven en de integriteit te respecteren van de leiders (van minoritaire etnische groepen, red.) en van mensenrechtenactivisten.

Ze spelen een fundamentele rol bij het garanderen van de mensenrechten van de gemeenschappen en het versterken van de democratie in de regio’s”, aldus bemiddelaar Carlos Camargo. In de zones waar de meeste moorden plaatsvonden, vechten gewapende groepen over de conrtrole van de drugsteelt. Colombia is de grootste cocaïneproducent ter wereld. De nieuwe linkse president Gustavo Petro wil onderhandelingen starten rond de ontwapening van de nog actieve rebellen en drugdealers voor de rechter brengen.