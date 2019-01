May waarschuwt nog eens: 'Geen brexit waarschijnlijker dan geen akkoord'

May zegt dat in een toespraak die ze later maandag zal geven voor fabrieksarbeiders in Stoke-on-Trent, zo melden het Britse persbureau PA en de openbare omroep BBC.

In het manuscript van de toespraak staat dat May de parlementsleden zal zeggen dat het hun 'plicht' is om de uitkomst van het referendum uit te voeren. Als dat niet gebeurt, zal dat het vertrouwen in de politiek 'catastrofaal beschadigen', meent May.

'Ik vraag de parlementsleden om de gevolgen van hun handelingen te overwegen voor het geloof van de Britten in onze democratie', is te lezen.

Geen steun

Alles wijst erop dat May de stemming van dinsdag zal verliezen: de premier heeft in het parlement geen steun voor het akkoord dat ze vorig jaar afsloot met de Europese leiders.

Mogelijk zal het Verenigd Koninkrijk dan zonder akkoord op 29 maart uit de EU opstappen. In zo'n geval wordt gevreesd voor grote chaos, onder meer aan de grensovergangen.

Labour heeft al aangekondigd dat het een motie van wantrouwen zal indienen als May de stemming dinsdag inderdaad verliest. Labour-leider Jeremy Corbyn wil dan naar vervroegde verkiezingen gaan.